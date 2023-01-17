Motorine zam geliyor
Benzine gelen 67 kuruş zammın ardından yarından itibaren geçerli olmak üzere motorine 1,05 TL’lik bir zam bekleniyor.
Döviz kurlarındaki dalgalanma sürüyor...
Bu nedenle benzin ve motorin fiyatları her gün değişkenlik gösteriyor.
Türkiye'de bir inip, bir çıkan akaryakıt ücretleri, sürücüler tarafından da yakından takip ediliyor.
Motorine 1,05 TL'lik zam
Son dönemlerde benzin fiyatları artışa geçmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, gelen zamlara bir yenisi daha ekleniyor.
Benzine gelen 67 kuruş zammın ardından yarından itibaren de motorin fiyatlarında 1 lira 5 kuruşluk artış bekleniyor.
Güncel fiyatlar
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,07 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 20,36 liradan satılıyor.
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