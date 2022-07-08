Motorine zam! Dün 2 lira 10 kuruş indirim gelen motorin bu gece zamlanacak
MOTORİNİN fiyatına bu gece yarısı yine zam geliyor. Dün gece yarısı 2 lira 10 kuruş indirim gelen motorinin litre fiyatına 9 Temmuz Cumartesi itibariyle 81 kuruş zam geliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar da her gün "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusunun cevabını arıyor.
Dün ucuzladı bugün zam geliyor
Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı. Ancak yarından yine bir zam haberi geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Benzin fiyatlarında değişiklik yok
Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek.
Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.
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