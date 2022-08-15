Motorine yapılan zam geri çekildi!

Motorinde 15 Ağustos Pazartesi gününden itibaren geçerli olması beklenen 1 lira 26 kuruşluk zam, petrol fiyatlarındaki değişiklik nedeniyle iptal edildi.

EKONOMİ 15.08.2022, 18:44
Motorine yapılan zam geri çekildi!

Akaryakıt fiyatlarında ani iniş ve çıkışlar devam ediyor...

Brent petrolün 100 doların altındaki seyiriyle gelen indirim haberlerinin ardından 1 lira 26 kuruşluk bir zam yapılacağı duyurulmuştu.

Zam geri çekildi
Yarından itibaren geçerli olması beklenen zam, uluslararası petrol fiyatlarının değişmesiyle iptal edildi.

Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.18 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21.16 liradan satılıyor.

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