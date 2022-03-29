Motorine indirim geliyor
Yarın itibarıyla motorine litre fiyatında 1,55 kuruş indirim yapılacak.
Dünyanın gözü kulağı İstanbul'da gerçekleşen Rusya ile Ukrayna arasında devam eden barış müzakerelerinde.
Müzakerelerdeki barış sinyalleri petrol fiyatlarında da düşüşe neden oldu.
Bu düşüş Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarını da aşağı çekerken motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.
1 LİRA 55 KURUŞ
Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 30 Mart 2022 gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 55 kuruş fiyat indirimi bekleniyor.
Ancak aynı tarihlerde benzin grubunda fiyat değişikliğinin olmayacağı öngörülüyor.
DEPODA 93 LİRA İNDİRİM
An itibarıyla İstanbul'da motorin litre fiyatı 23,66 liradan satılıyor.
60 litrelik bir araç güncel fiyatlar üzerinden bin 419 liraya dolarken, gelecek indirimle bu fiyat bin 326 liraya düşecek.
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