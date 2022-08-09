Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde geldi...

Motorin fiyatına, 10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 liralık indirim geleceği belirtildi.

EKONOMİ 09.08.2022, 09:22
Motorine indirim geliyor! Araç sahiplerine müjde geldi...

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNE İNDİRİM GELİYOR

10 Ağustos çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 1 liralık indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 23.34 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 20.03 TL'den satılıyor.

Haber7

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