Motorine indirim geliyor
3 Aralık tarihinde motorine gelen 1 TL 16 kuruş zammın ardından, 6 Aralık tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 69 kuruş indirim bekleniyor.
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor...
Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bir etkisi olarak da görülen akaryakıt fiyatı oynamaları, sürücüleri isyan noktasına getirdi.
Geçtiğimiz günlerde motorine gelen 1 TL 16 kuruşluk zammın ardından, bir yeni düzenleme daha geldi.
Motorine indirim geliyor
Brent petrol 86 dolar civarında seyrederken, sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorine indirim bekleniyor.
6 Aralık 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere motorin litre fiyatına 69 kuruş indirim gelecek.
Güncel akaryakıt fiyatları
İstanbul'da bir litre benzin fiyatı: 20.16 TL
Motorin (mazot) litre fiyatı: 23.61 TL
LPG litre fiyatı: 10,54 TL
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