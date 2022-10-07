Motorine gelen son zam pompaya yansıtıldı

Brent petrol fiyatlarının yükselmesine bağlı olarak akaryakıt fiyatlarındaki hareketlilik devam ediyor... Bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine dün duyurulan 1 TL 53 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıtıldı.

EKONOMİ 07.10.2022, 10:21
Motorine gelen son zam pompaya yansıtıldı

Eylül ayının son haftasında 80 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun günlük petrol üretimini kasım ayından itibaren 2 milyon varil azaltma kararıyla yeniden 90 doları aştı. Brent petrolün 93 dolar seviyesine çıkması ve Rusya-Ukrayna savaşında şiddetin artmasıyla benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor.

BU GECEDEN İTİBAREN MOTORİNDE POMPA FİYATI DEĞİŞTİ

Dün duyuralan 1 lira 53 kuruşluk zam bu geceden itibaren geçerli olmak üzere pompa fiyatlarına yansıtıldı. Benzinde ve LPG'de ise fiyat değişikliği olmadı.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 27.09 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 20.6 liradan satılıyor.

3 GÜNLÜK ZAM 4 LİRAYI AŞTI

Motorine dün 1.39 TL, önceki gün ise 1.10 TL zam gelmişti. Böylece son 3 günde satış fiyatı 4.02 lira yükselmiş oldu.

Benzine bugün zam gelmezken, önceki 2 günde toplam 1.37 lira fiyat artışına gidilmişti. Söz konusu zamların ardından benzinin litre fiyatı 20.6 liraya yükselmişti.

Haber7

Yorumlar (0)
21
az bulutlu
Namaz Vakti 07 Ekim 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Başakşehir 7 17
2. Adana Demirspor 8 17
3. Konyaspor 8 17
4. Galatasaray 8 17
5. Trabzonspor 8 16
6. Beşiktaş 8 15
7. Fenerbahçe 7 14
8. Kayserispor 8 12
9. Kasımpaşa 8 12
10. Gaziantep FK 8 11
11. Alanyaspor 8 9
12. Giresunspor 7 8
13. İstanbulspor 7 8
14. Karagümrük 7 6
15. Antalyaspor 7 6
16. Ankaragücü 7 4
17. Sivasspor 8 4
18. Hatayspor 7 4
19. Ümraniye 8 2
Takımlar O P
1. Keçiörengücü 7 14
2. Eyüpspor 7 14
3. Sakaryaspor 7 12
4. Pendikspor 7 12
5. Bodrumspor 7 11
6. Manisa FK 6 11
7. Boluspor 6 11
8. Bandırmaspor 6 11
9. Samsunspor 7 10
10. Rizespor 6 9
11. Tuzlaspor 7 9
12. Göztepe 7 8
13. Adanaspor 7 7
14. Gençlerbirliği 6 6
15. Erzurumspor 6 6
16. Altay 7 6
17. Altınordu 6 3
18. Ö.K Yeni Malatya 7 3
19. Denizlispor 7 2
Takımlar O P
1. Arsenal 8 21
2. M.City 8 20
3. Tottenham 8 17
4. Brighton 7 14
5. Chelsea 7 13
6. M. United 7 12
7. Newcastle 8 11
8. Fulham 8 11
9. Liverpool 7 10
10. Brentford 8 10
11. Everton 8 10
12. Leeds United 7 9
13. Bournemouth 8 9
14. Aston Villa 8 8
15. West Ham United 8 7
16. Southampton 8 7
17. Crystal Palace 7 6
18. Wolves 8 6
19. Leicester City 8 4
20. Nottingham Forest 8 4