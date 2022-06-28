Motorine eşi görülmemiş çok büyük indirim!

Araç sahiplerine güzel haber. Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor. Rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı 29 Haziran Çarşamba gününden geçerli olmak motorin grubunda 2 lira 50 lira fiyat indirimi geldi.

Bu gece yarısı litresi 27 lira 50 kuruşa düşecek

İndirim bu gece yarısından itibaren pompa satış fiyatlarına yansıyacak. İndirim sonrası motorinin litre fiyatı 30 TL'den 27 lira 50 kuruşa düşecek. Benzin ve otogaz grubunda ise fiyat değişikliği beklenmiyor.

Güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre; İstanbul'da motorin litre fiyatı 29,99 liradan satılıyor. Benzinin litresi ise ortalama 27,26 liradan satılıyor. Otogaz (LPG) fiyatı ise ortalama 12 lira 40 kuruştan satılıyor.

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