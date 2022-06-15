Motorine büyük zam! Motorinin litresi 30 liraya dayandı işte 16 Haziran 2022 akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları ve döviz kurundaki dalgalanma akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine 1.27 TL zam kesinleşti. Dün benzine 97 kuruşluk indirim gelmişti. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği gerçekleşmedi.

Güncel ve zamlı benzin ve motorin fiyatları...

Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı ise yaklaşık olarak İstanbul’da 29.08 TL’ye, Ankara’da 29.19 TL’ye, İzmir’de 29.20 TL’ye yükselecek.

Benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak İstanbul’da 27.44 TL'ye, Ankara’da 27.55 TL’ye, İzmir’de 27.56 TL’ye satılıyor.

internethaber