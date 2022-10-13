Motorine büyük indirim geldi! İşte güncel Benzin, Motorin ve LPG fiyatları

Brent petrol, 80 dolar seviyesinden 100 dolar sınırına kadar çıkmasının ardından akaryakıta son 1 haftada 4 kez zam gelmişti. Ancak brent petrolün tekrar düşüşe geçmesi ve 90 dolar seviyelerine inmesinin ardından motorine büyük bir indirim geldi.

MOTORİNE 2 LİRA 13 KURUŞ İNDİRİM

Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litresi 2 lira 13 kuruş düştü. Böylece son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

AKARYAKITA 4 ZAM 1 İNDİRİM

Eylül ayını sessiz geçiren akaryakıt fiyatları geçen haftadan bu yana yeniden yükselişe geçmişti. 4 – 10 Ekim döneminde benzine 2, motorine ise 4 defa zam yapıldı. Benzinin listesi 20,60 TL’ye çıktı. Motorine son yapılan 1,38 TL zamla litre fiyatı 28,53 TL’ye yükseldi. Böylece motorin litre fiyatı bu ay yüzde 23,4, benzin litre fiyatı ise yüzde 7 zamlandı. Ancak petrol fiyatlarının 6 haftanın zirvesinden gerilemesiyle motorine indirim yapıldı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin fiyatı 2 lira 13 kuruş düştü. Son 1 haftada 5 lira 41 kuruş artan motorinin litresi 28 lira seviyelerinden tekrar 26 lira seviyelerine geriledi.

PETROL 6 HAFTANIN ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Küresel büyüme endişelerinin güçlenmesiyle düşüş yaşayan petrol, geçen hafta ihracatçı ülkelerin (OPEC+), günlük üretimde 2 milyon varil kesinti kararı almasıyla 99 dolarak yaklaşarak 6 haftanın zirvesini görmüştü. 100 dolar sınırına kadar yeniden hareketlenen brent petrol 91 dolara kadar çekildi. Brent petrol bugün fiyatla beraber bu ay içinde yüzde 9,6 oranında yükseliş gösterdi.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?

İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 26 lira 41 kuruşa, Ankara'da 26 lira 52 kuruşa, İzmir'de ise 26 lira 54 kuruşa geriledi.