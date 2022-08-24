Motorine bir zam daha!
Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar devam ediyor. Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
MOTORİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR
Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.
GÜNCEL FİYATLAR
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.
BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ
Benzin grubuna ise 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmişti.
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