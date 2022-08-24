Motorine bir zam daha!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

MOTORİNDE ARTIŞ BEKLENİYOR

Perşembe gününden geçerli olmak üzere motorin grubunda 95 kuruş fiyat artışı bekleniyor.

GÜNCEL FİYATLAR

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 25,03 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,15 liradan satılıyor.

BENZİNE DE ZAM GELMİŞTİ

Benzin grubuna ise 23 Ağustos Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 81 kuruşluk zam gelmişti.