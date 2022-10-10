Motorine bir zam daha! 30 liraya dayandı

OPEC'in petrol üretimini kısmasının ardından akaryakıt zamları arka arkaya gelir oldu. Geçen hafta motorin fiyatı gördüğü zamlarla 27 liranın üstüne çıkmıştı. Bu hafta da akaryakıt zammı kallavi zamlarla sürecek. 11 Ekim 2022 Salı günü itibariyle motorin fiyatlarına kallavi bir zam daha geliyor.

Motorin 30 liraya gidiyor

Motorine son bir haftada önce 1 lira 10 kuruş, daha sonra 1 lira 38 kuruş, en son ise 1 lira 53 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 11 Ekim 2022 Salı günü itibarı ile motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Bu zamla birlikte motorinin litre fiyatının 30 lira olmasına 1 lira 45 kuruş kaldı. Bu da bir zamma bakıyor.

Van Benzin, Motorin ve LPG Fiyatları - Güncel

Van'da motorin litre fiyatı: 27.86 TL/LT

Van'da benzin litre fiyatı: 21.24 TL/LT

Van'da LPG litre fiyatı: 10.43 TL/LT

OPEC'in petrol kararı

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun kasım ayından itibaren günlük 2 milyon varillik üretim kesintisinin ardından, ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya ek petrol satabileceğine yönelik beklentiler de fiyatları baskılıyor.

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