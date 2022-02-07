Motorine 80 kuruş zam geldi
Motorine bu geceden itibaren pompaya yansıyacak şekilde 80 kuruş zam yapıldı.
Son dönemde art arda gelen akaryakıt zamnlarına bir yenisi daha eklendi.
MOTORİNE 80 KURUŞ ZAM
Motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 80 kuruş zam yapıldı.
Zam duyurusu, Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapıldı.
Açıklamada, "08/02/2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; motorinde 80 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.
Yapılan zammın ardından ortalama 14,71 liradan satılan motorinin litre fiyatı 15,51 lira olacak.
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