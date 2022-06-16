Motorine 24 saatte ikinci büyük zam geliyor!
Akaryakıt zamlarının ardı arkası kesilmiyor. Dün gece yarısı 1 lira 27 kuruş zamlanan motorine bu gece bir zam daha geliyor. Böylece motorinin litresi 30 lirayı gerecek. İşte 16 Haziran 2022 benzin ve motorin fiyatları...
Motorine dün gece yarısı 1 lira 27 kuruş zam gelmiş ve pompaya yansımıştı. Motorine bu gece yarısı bir büyük zam daha geliyor. Bu geceki zamla birlikte motorinin litre fiyatı ilk kez 30 lirayı aşacak.
Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorinin litre fiyatı 80 kuruş zamlanacak. Böylece İzmir gibi bazı illerde motorinin litresi 30 liraya çıktı.
Motorine son gelen zamla birlikte motorinin litre fiyatı İstanbul’da 29.08 TL’ye, Ankara’da 29.19 TL’ye, İzmir’de 29.20 TL’ye yükselmişti. Son zamla birlikte motorin fiyatı İstanbul’da 29.88, Ankara’da 29.99, İzmir’de ise 30 TL’ye yükselecek.
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