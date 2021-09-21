Model ceviz-badem bahçelerinde ürün alınmaya başlandı

Tuşba Belediyesi’nin kırsal mahallelerde oturan, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan üreticilerin hayatlarına dokunmaya devam ediyor. Tarımsal ürün yelpazesini genişletmek, kırsal alanda üretimi artırarak vatandaşa ek gelir sağlamak amacıyla projeler geliştiren Tuşba Belediyesi’nin vatandaşa kurdurduğu ‘Model Ceviz-Badem’ bahçelerinden ilk ürün alınmaya başladı.

Tuşba Belediyesi tarafından Ayanis Mahallesi’nde Mustafa Talay ve Sağlamtaş Mahallesi’nde de Abdulaziz Barlas isimli vatandaşlar tarafından kurulan bahçelerde incelemelerde bulunan ve elde edilen ilk ürünleri toplayan Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, geçen yıl 4 bin ve bu yıl da 6 bin adet olmak üzere son 2 yılda 10 bin adet ceviz ve badem fidanını ücretsiz olarak vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.

Başkan Akman, “İşimiz vatandaşa fidan dağıtmakla bitmiyor. Ekiplerimiz tarafından vatandaşlara budama tekniği ile meyvecilikte dikim mesafesi, gübreleme, sulama, toprak işleme, hastalıkla mücadele, meyve ağaçlarında bahar döneminde uygulanan kalem aşı yöntemleri konularında da alanda uygulamalı eğitimler veriyorlar” dedi.

“Vatandaşı alternatif ürün yetiştirmeye özendiriyoruz”

Tarımsal üretim ve hayvancılık konusunda önemli bir yere sahip olan Tuşba’da vatandaşları buğday ve arpa yetiştiriciliğinin yanı sıra işçiliği daha az ve getirisi yüksek olan ürün yetiştiriciliğine özendirdiklerini belirten Başkan Akman, Tuşba’nın kalkınması ve gelişimindeki en büyük etken tarım sektöründeki çeşitlilik ve üretim olduğunu söyledi.

İlçede ürün çeşitliliğini artırmak ve tarımla uğraşan vatandaşlara öncülük etmek amacıyla başlattıkları ‘Model Ceviz Badem Bahçesi Projesi’nin artık meyve verdiğini anlatan Başkan Akman, “Belediye olarak geçmiş yıllarda kırsal mahallelere kurduğumuz bahçelerde bu yıl ilk kez ürün alınmaya başladık” ifadelerini kullandı.