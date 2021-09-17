İlgili bankanın mobil internet bankacılığına giriş yapılması için hesabın bulunduğu bankadan ilk önce internet bankacılığı şifresinin alınması gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresinin hangi yollarla alınabileceği aşağıda adım adım açıklanmıştır. Mobil İnternet Bankacılığı Nasıl Açılır?

1- İnternet Bankacılığı Şifresini İnternet Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın internet sitesi üzerinden, gerekli bilgiler girilip (müşteri numarası, kart numarası, vb. ) ve devamındaki adımlar takip edilerek ilk giriş şifresi alınabilir. Tabi ki bu işlemlerin yapılması için öncelikle bankada bir hesaba ya da kart numarasına sahip olunmalıdır.

2- İnternet Bankacılığı Şifresini Akıllı Telefon Üzerinden Almak

Öncelikle telefona ilgili bankanın uygulamasını indirmek gerekir. Uygulama indirildikten sonra uygulamaya giriş yapılarak istenilen bilgiler doldurulur ve “Dijital Bankacılık Müşterimiz Olmak İçin Hemen Başvur” komutu takip edilerek şifre oluşturulabilir. Giriş esnasında müşteri numarası veya kart numarası bilgileri gerekli olacağından bu bilgileri hazır bulundurmak gerekiyor.

3- İnternet Bankacılığı Şifresini ATM Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın hesap kartını ATM’ye yerleştirdikten sonra ekrandan kullanıcı menüsü veya başvuru menüsü üzerinden internet bankacılığı sekmesi ile internet bankacılığı için şifre alınabilir. Banka tarafından cep telefonuna gelen şifre ile internet bankacılığına giriş yapılabilir.

4- İnternet Bankacılığı Şifresini Çağrı Merkezi Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın çağrı merkezi aranarak ve müşteri temsilcisine bağlanmak kaydıyla veya otomatik tuşlama yoluyla internet bankacılığı şifresi tek kullanımlık alınabilir. İnternet bankacılığına cep telefonuna gelen şifre ile giriş yapılabilir.

5- İnternet Bankacılığı Şifresini Şubeden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın şubesine giderek internet bankacılığı için şifresi talep edilebilir. İlgiliden alınan bilgiler doğrultusunda (TC kimlik numarası, müşteri numarası vb. ) bankada kayıtlı cep telefonuna tek kullanımlık şifre gönderilir. Mesajla gelen şifre ile internet bankacılığına giriş yapılarak yeni şifre belirlenebilir.

İnternet bankacılığı şifresinin unutulması halinde banka şubesine uğramadan Mobil Bankacılık giriş ekranında bulunan “Şifremi Unuttum” butonuna basarak gerekli bilgiler girildikten sonra yeni şifreyi alabilirsiniz.

Mobil İnternet bankacılığı bankaya gitmeye gerek kalmadan bankada yapılan işlemlerin birçoğu rahatlıkla yapılabilir. Örneğin, hesap bakiyelerine bakma, başka bir hesaba para transferi, kredi borcu ödeme, kredi kartı borcu ödeme, yatırım işlemleri, döviz alım satım işlemi, yatırım hesabı varsa fon alıp-satma, kredi talebi, fatura ödemeleri gibi bunlara benze birçok işlem yapılabilir. Bu işlemler hafta içi hafta sonu veya mesai kavramı olmadan yapılabildiği için zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olur.

Mobil İnternet Bankacılığının sağladığı en büyük avantaj zamandan tasarruf etmek denilebilir. Bankaya mesai saatleri içinde gidemeyen bir çok müşteri bankacılık işlemlerini bu sistemi kullanarak çok rahatlıkla yapabilirler. Başka bir avantajda bankaların internet bankacılığını hizmetini kullanan müşterisin pata transferler işlemleri sonucunda ödemek zorunda kaldıkları havale, EFT gibi işlemler için ücret ödememeleridir.