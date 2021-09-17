Mobil İnternet Bankacılığı Nasıl Açılır?

İlgili bankanın mobil internet bankacılığına giriş yapılması için  hesabın bulunduğu bankadan  ilk önce internet bankacılığı şifresinin alınması gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresinin hangi  yollarla alınabileceği  aşağıda adım adım açıklanmıştır. Mobil İnternet Bankacılığı Nasıl Açılır?

EKONOMİ 17.09.2021, 11:05 17.09.2021, 11:05
Mobil İnternet Bankacılığı Nasıl Açılır?

İlgili bankanın mobil internet bankacılığına giriş yapılması için hesabın bulunduğu bankadan ilk önce internet bankacılığı şifresinin alınması gerekmektedir. İnternet bankacılığı şifresinin hangi  yollarla alınabileceği  aşağıda adım adım açıklanmıştır. Mobil İnternet Bankacılığı Nasıl Açılır?

1- İnternet Bankacılığı Şifresini İnternet Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın internet sitesi üzerinden, gerekli bilgiler girilip (müşteri numarası, kart numarası,  vb. ) ve devamındaki adımlar takip edilerek ilk giriş şifresi alınabilir. Tabi ki bu işlemlerin yapılması için öncelikle bankada bir hesaba  ya da  kart numarasına sahip olunmalıdır.

2- İnternet Bankacılığı Şifresini Akıllı Telefon Üzerinden Almak

Öncelikle telefona ilgili bankanın uygulamasını indirmek gerekir. Uygulama indirildikten sonra uygulamaya giriş yapılarak  istenilen bilgiler doldurulur ve “Dijital Bankacılık Müşterimiz Olmak İçin Hemen Başvur” komutu takip edilerek şifre oluşturulabilir. Giriş esnasında  müşteri numarası veya kart numarası  bilgileri gerekli olacağından bu bilgileri hazır bulundurmak gerekiyor.

3- İnternet Bankacılığı Şifresini  ATM Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın hesap kartını ATM’ye yerleştirdikten sonra ekrandan kullanıcı menüsü veya başvuru menüsü üzerinden  internet bankacılığı sekmesi ile internet bankacılığı için şifre alınabilir. Banka tarafından   cep telefonuna gelen şifre ile internet bankacılığına giriş yapılabilir.

4- İnternet Bankacılığı Şifresini Çağrı Merkezi Üzerinden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın çağrı merkezi aranarak ve  müşteri temsilcisine bağlanmak kaydıyla  veya otomatik tuşlama yoluyla internet bankacılığı şifresi tek kullanımlık alınabilir. İnternet bankacılığına cep telefonuna gelen şifre ile giriş yapılabilir.

5- İnternet Bankacılığı Şifresini Şubeden Almak

Hesabın bulunduğu bankanın şubesine giderek  internet bankacılığı için şifresi talep edilebilir. İlgiliden alınan bilgiler doğrultusunda (TC kimlik numarası, müşteri numarası vb. ) bankada  kayıtlı cep telefonuna tek kullanımlık şifre gönderilir.  Mesajla gelen şifre ile internet bankacılığına giriş yapılarak yeni şifre belirlenebilir.

İnternet bankacılığı şifresinin unutulması halinde banka şubesine uğramadan  Mobil Bankacılık giriş ekranında bulunan “Şifremi Unuttum” butonuna basarak gerekli bilgiler girildikten sonra  yeni şifreyi alabilirsiniz.

Mobil İnternet bankacılığı bankaya gitmeye gerek kalmadan bankada yapılan işlemlerin birçoğu rahatlıkla yapılabilir. Örneğin, hesap bakiyelerine bakma,  başka bir hesaba para transferi, kredi borcu ödeme, kredi kartı borcu ödeme, yatırım işlemleri, döviz alım satım işlemi,  yatırım hesabı varsa fon alıp-satma, kredi talebi, fatura ödemeleri gibi bunlara benze birçok işlem yapılabilir. Bu işlemler hafta içi hafta sonu veya mesai kavramı   olmadan yapılabildiği için zamandan büyük ölçüde tasarruf sağlanmış olur.

Mobil İnternet Bankacılığının sağladığı en büyük avantaj zamandan tasarruf etmek denilebilir. Bankaya  mesai saatleri içinde gidemeyen bir çok müşteri bankacılık işlemlerini bu sistemi kullanarak çok rahatlıkla yapabilirler. Başka bir avantajda  bankaların internet bankacılığını hizmetini kullanan müşterisin pata transferler işlemleri sonucunda ödemek zorunda kaldıkları  havale, EFT gibi işlemler için  ücret ödememeleridir.

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