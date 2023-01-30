Milyonların merak ettiği sorular yanıt buldu! EYT düzenlemesi önümüzdeki hafta yasalaşacak

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) sorununu çözmek için açıklanan düzenlemede önemli bir aşamaya geçildi.

Vatandaşların merakla beklediği düzenlemeye ilişkin detaylar bugün açıklandı.

2 milyon 250 bin kişinin yararlanması beklenen EYT düzenlemesiyle ilgili detayları, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, düzenlediği basın toplantısında duyurdu.

"Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek"

Akbaşoğlu, şu ifadeleri kullandı;

Biz bugün teklifimizi sunduk. Resmi Gazete’de yayınlandığında yürülüğe girecek. 5 milyon vatandaşımızı süreç içerisinde etkileyecek. 2 milyon 500 bin çalışanımız 2023 yılı içerisinde emekliliği hak edecek. Emekliliği hak edenler tercihini kendisi yapacak. İnşallah bu hafta Plan Bütçe Komisyonu’nda bunu görüşmeyi planlıyoruz. En geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT’nin yasalaşmasını öngörüyoruz. Şubatta yasalaşarak yürürlüğe girecek. Emeklilik başvuruları ise e-Devlet üzerinden yapılacak.

"İlk maaş martta"

İlk maaşın alınacağı tarihi açıklayan Akbaşoğlu, sözlerine şöyle devam etti:

Mevcut yürürlükteki mevzuata göre emeklilik dilekçelerinin başvuru tarihinden itibaren takip eden aybaşı itibarıyla emekli maaşına hak kazanır. Mart itibarıyla şubatta başvuran bütün emeklilerin martta maaşlarını alabilme imkanları söz konusudur.

"En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira"

Akbaşoğlu, en düşük maaş konusuna ilişkin de şöyle konuştu:

EYT’liler az maaş alacak iddiası çarpıtmadır. EYT’lilerin daha az maaş alma durumu söz konuş değil. Sayın Cumhurbaşkanımız paylaştı. En düşük emekli maaşı 5 bin 500 lira. Bunun altında kimse maaş almayacak. Bu konuda farklı bir değerlendirme doğru değildir.

Ensonhaber