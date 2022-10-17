Milyonların gözü kulağı bu haberde! Bakan Bilgin'den yeni 'asgari ücret' açıklaması

Milyonlar aralık ayındaki asgari ücret düzenlemesini beklerken Bakan Bilgin'den heyecanlandıran bir açıklama geldi.

"EN KAPSAMLI MÜDAHALE"

Aralık ayında yapılacak asgari ücret zammı ile enflasyonun tahribatını ortadan kaldıracaklarını dile getiren Bilgin, "Asgari ücrete en kapsamlı müdahaleyi yapacağız" ifadesini kullandı.

MADEN FACİASINDAN SONRA DİKKAT ÇEKEN ADIM

Bakan Bilgin ayrıca Amasra'daki maden faciasıyla ilgili de bir açıklamada bulunarak "Maden şehitlerinin aile bireylerinin kamuda istihdamı ile ilgili sınırlandırmayı kaldırıyoruz" dedi.