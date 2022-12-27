Milyonların gözü bu haberde! SGK'dan EYT açıklaması
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen vatandaşlar için SGK'dan adım adım emeklilik sürecini anlatan bir açıklama geldi.
EYT emeklilikten yararlanan vatandaşlar, emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. SGK'dan ise önemli bir açıklama geldi. Burada, e-Devlet üzerinden EYT emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı adım adım anlatıldı.
Peki e-Devlet emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte o süreç...
-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.
-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.
-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.
-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.
-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.
-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.
-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.
-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.
-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.
-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.
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