Milyonların gözü bu haberde! SGK'dan EYT açıklaması

EYT emeklilikten yararlanan vatandaşlar, emeklilik başvurusunun nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. SGK'dan ise önemli bir açıklama geldi. Burada, e-Devlet üzerinden EYT emeklilik başvurularının nasıl yapılacağı adım adım anlatıldı.

Peki e-Devlet emeklilik başvuruları nasıl yapılır? İşte o süreç...

-Buna göre; e-Devlet sistemine giriş yapıldıktan sonra arama kısmına ‘aylık’, ‘emekli’, ‘gelir’ kelimelerinden birini yazdıktan sonra çıkan sonuçlardan ‘gelir, aylık ödenek talep belgesinin verilmesi belgesi’ne tıklanacak.

-Sonra gelen ekranda ‘yeni başvuru’ sekmesi tıklanacak.

-Tahsis talep türü olarak ise ‘yaşlılık aylığı’ seçilecek.

-SSK kapsamında aylık talepe edecekler ‘4A SSK’, Bağkur kapsamında ise ‘4B Bağkur’ seçilecek.

-Sonra altta yer alan ‘başvur’ butonu tıklanacak.

-TC kimlik numarası, ad-soyad bilgileri ve ikametgah adresi ekrana otomatik geliyor.

-Maaş ödemesinin yapılacağı banka seçilerek açıklama kısmına bankanın talep edilen şubesi yazılacak.

-Diğer iletişim bilgileri de doldurulacak.

-‘Aylık alıyor mu?’ sorusunda da evet ya da hayır cevabı mutlaka işaretlenmeli.

-Sonraki ‘ileri’ butonuna basılacak ve ‘başvur’ butonuna basılarak bilgiler SGK’ya gönderilmiş olacak.

Haber7