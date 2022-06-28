Milyonlarca kişiye müjde! EYT'de tarih belli oldu

Emeklilikte yaşa takılanlar yani EYT’lilerin uzun yıllardır emekli olabilmek için beklediği düzenleme ile ilgili Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi.

EKONOMİ 28.06.2022, 13:23
Milyonlarca kişiye müjde! EYT'de tarih belli oldu

EYT yani emeklilikte yaşa takılanlar uzun yıllardır emekli olabilmek için düzenleme bekliyor. 

Sosyal Güvenlik Yasası ile ilgili düzenleme, 8 Eylül 1999 öncesinde ilk kez sigortalı olarak çalışmaya başlamış, yıl ve prim şartını tamamlamasına rağmen yaş şartı getirildiği için emekli olamamış sigortalıların sorunlarını çözmek amacını taşıyor. 

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, belirlenen 6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru meclisin ilgili komisyonuna sunulmasının mümkün olduğunu söyledi. 

Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir” diye konuştu.

EYT ile ilgili konuşan Ekonomist Prof. Dr. Volkan Öngel, “Özellikle 3600 ek gösterge, asgari ücret, memur ve emekli aylıklarındaki iyileştirmeler temelinde şekillenmeye devam eden enflasyonun yol açmış olduğu gelir tahribatına yönelik önlem çalışmaları için EYT düzenlemesi büyük etki oluşturabilir. 

6 adımlı yol haritasının yaz aylarında tamamlanarak Ekim ayı sonuna doğru Kasım gibi meclisin ilgili komisyonuna sunulması mümkün” ifadelerini kullandı.

ALIM GÜCÜNE OLUMLU ETKİ

“EYT sorununun çözülmesi ile birlikte sigortalılar emekli olarak emekli maaşı ve diğer sosyal yardımları almaya hak kazanacaklar” diyen Beykent Üniversitesi’nden Prof. Dr. Volkan Öngel, şöyle devam etti:

“Böylece vatandaşlarımızın alım güçleri üzerinde olumlu etkileri görülecek ve ekonomik alanda devletin transfer harcamaları yolu ile daha fazla kişiyi desteklemesi mümkün olacak. 

Bu noktada hem bu avantajlar göz önüne alındığında hem de gerek Sayın Cumhurbaşkanı gerekse de ilgili Bakanların açıklamaları temelinde halkın ekonomik sıkıntılarına çare bulacak yeni tedbirlerin hızlıca hayata geçirileceği öngörülebildiğinden EYT ile ilgili düzenlemelerin de yıl sonuna kalmadan bitmesi mümkün” dedi.

Türkiye'deki 14 milyona yakın emekli ve 4 milyonu aşkın memur "memur ve emekli temmuz zammı ne kadar olacak" sorusunun yanıtını ararken, Emekli zammı ile ilgili yeni ipucu Merkez Bankası Anketi ile geldi. 

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini bu ipucunu verdi.

Şu ana kadar 5 aylık enflasyon verisi belli oldu. Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 35.64 olarak gerçekleşti.

5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 35.64'e, memurların ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 28.14 fark ile yüzde 35.14'e yükseldi. 

Geriye sadece tek veri, Haziran enflasyonu kaldı. Bu da 4 Temmuz günü belli olacak. Dün açıklanan Piyasa Katılımcıları Anketi'nde ise Haziran ayı enflasyon tahmini yüzde 3.77 oldu. Bu tahmin gerçekleşirse, ilk 6 aylık enflasyon yüzde 40.75 çıkacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 40.75 zam yapılırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 7 zam ve yüzde 33.25 fark ile yüzde 40.25 olacak.

YENİ EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK? 

Bu tahmine göre yeni maaşlar hesaplandı. Eğer Temmuz zammı yüzde 40.25 gerçekleşirse en düşük maaş memur emeklilerinde 4 bin 289 liradan 6 bin 16 liraya, memurlarda 6 bin 429 liradan 9 bin 16 liraya çıkacak.

Diğer emeklilerde de en düşük aylık, zam yüzde 41.75 olursa esnaf emeklilerinde 2 bin 948 liradan 4 bin 150 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 634 liraya ulaşacak.

En düşük aylık Ocak'ta tarım emeklilerinde 2 bin 343, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 41 liraya yükselmiş, bu ödemeler 2 bin 500 liraya tamamlanmıştı.

Yüzde 40.75'lik tahmine göre Temmuz'da en düşük aylık Bağ-Kur tarımda 3 bin 298, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 873 liraya çıkabilecek.

TEMMUZ'DA EK İYİLEŞTİRME

 Temmuz'da ek iyileştirme de gündemde. En düşük emekli aylığı ödemesi Ocak'ta bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükselmişti

Temmuz'da da 3 bin 500-4 bin lira aralığına çıkması bekleniyor. İkinci düzeltme de memur ve memur emeklileri için gündeme gelecek.

Ocak'taki gibi toplu sözleşme zammının artması gündeme gelebilir. Seyyanen zam formülü de masada duruyor.

Haber7

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