Milyonlarca kişiye 7 bin 200 lira destek! Başvurular bugün başladı

Yaklaşık 4 milyon hanenin yararlanmasının hedeflendiği 'Türkiye Aile Destek Programı' başvuruları bugün başladı. Hanelerin gelir durumlarına göre belli birtakım şartları var.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 'Türkiye Aile Destek Programı' ile ilgili olarak aylık 450, 550, 600 lira şeklinde 3 ayrı ödeme yapılacağını, yapılan yardımın yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişeceğini aktardı.

Yanık, "Bunu 12 ay boyunca süreli ve düzenli yapmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Peki Türkiye Aile Destek Programına başvurular nereden ve nasıl yapılıyor? İşte Türkiye Aile Destek Programı ile ilgili ayrıntılar...

Başvuruların e-devlet üzerinden yapılacak. e-devlet uygulamasını kullanmayanlar sosyal yardımlaşma dayanışma vakıflarına başvurabilecek.

Onu da bilmemeleri halinde Bakanlığın herhangi bir kurumuna veya kuruluşuna gittiklerinde nereye, nasıl başvuru yapmaları gerektiği konusunda yönlendirilecek.

Kimler başvuru yapabilir?

Türkiye Aile Destek Programı’ndan yararlanacak haneler gelir durumlarına göre belirlenecek.

Tek seferlik mi verilecek?

Haneler destek paketinden 12 ay boyunca süreli ve düzenli alabilecek.

Ödeme ne kadar?

Aylık 450, 550, 600 lira olmak üzere üç segmentte destek verilecek. Ödemeler yıllık 5 bin 400 ila 7 bin 200 lira arasında değişecek.

Türkiye Aile Destek Programı, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanmıştı: "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ile dar gelirlerinin alım gücünü daha da artıracağız."

"Aile destek programları Haziran'da başlıyor. 2.5 milyon haneye 2.5 milyar tahsis ettik. Desteklerin kapsamını genişletecek çalışmaları sürdürüyoruz."

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