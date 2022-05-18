Milyonlarca kişi bekliyordu! Temmuz zammı belli oluyor

Başta memur, memur emeklisi olmak üzere milyonlarca kişinin maaşı temmuz ayı itibarıyla değişecek. Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte engelli, yaşlı, emekli, engelli yakını aylığı, memur, hasta desteği gibi birçok kalemde verilecek aylıklarda artış olacak.

Temmuz ayında gelecek zamlar, şimdiden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte zamlı maaşlarla birlikte beklenen rakamlara göre hesaplanan yeni ödeme tutarları...

6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38

Sabah'ta yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.

TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.

4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.

65 YAŞ AYLIĞI

65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.

EVDE BAKIM AYLIĞI

Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.

ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı bin 194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 792 liraya yükselecek

ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 194 liraya çıkacak.

HASTA DESTEĞİ

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor.

İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.

AYLIK/ÖDEME - MEVCUT - YÜZDE 31,21 - YÜZDE 38,02

TABAN AYLIK

Memur - 6.429 - 8.435 - 8.873

Memur emeklisi - 4.289 - 5.628 - 5.920

MEMUR AİLE YARDIMI

Eş - 535 - 702 - 738

Çocuk (0-6 yaş üstü) - 118 - 154 - 162

Çocuk (6 yaş üstü) - 59 - 77 - 81

ENGELLİ AYLIĞI

%40-69 arası - 866 -1.136 - 1.195

%70 ve üstü - 1.299 - 1.704 - 1.792

65 aylığı - 1.084 - 1.423 - 1.497

Evde bakım desteği - 2.354 - 3.089 - 3.250

Engelli yakını aylığı - 866 - 1.136 - 1.1195

Kronik hastalık yardımı - 2.354 - 3.089 - 3.250