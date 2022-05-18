Milyonlarca kişi bekliyordu! Temmuz zammı belli oluyor
Mayıs ve Haziran aylarına ait enflasyon verilerinin belli olmasıyla birlikte başta memur, engelli, emekli, yaşlı, engelli yakını aylığı ve evde bakım hasta maaşı alan vatandaşların maaşına temmuz ayı itibarıyla zam gelecek. Milyonlarca kişinin faydalanacağı yeni zamlara ilişkin ödeme tutarları hesaplandı... İşte enflasyon zammına hesaplanan göre temmuz ayı aylıkları...
Başta memur, memur emeklisi olmak üzere milyonlarca kişinin maaşı temmuz ayı itibarıyla değişecek. Mayıs ve Haziran ayının enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte engelli, yaşlı, emekli, engelli yakını aylığı, memur, hasta desteği gibi birçok kalemde verilecek aylıklarda artış olacak.
Temmuz ayında gelecek zamlar, şimdiden vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte zamlı maaşlarla birlikte beklenen rakamlara göre hesaplanan yeni ödeme tutarları...
6 AYLIK BEKLENEN ENFLASYON ORANI YÜZDE 38
Sabah'ta yer alan habere göre, memur ve memur emeklilerinin Temmuz zammının yüzde 38'i aşması beklenirken, bu artış geniş bir kesimi etkileyecek. 65 yaş aylığı 412 lira artışla bin 496, evde bakım yardımı 895 lira artışla 3 bin 249 lirayı bulacak.
TEMMUZ ZAMMI İLE MAAŞLAR YENİDEN BELİRLENECEK
Milyonlarca kişi için Temmuz zam ayı olacak. Memur ve memur emeklilerine yüzde 7 zam ve 2022'nin ilk 6 aylık dönemindeki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Memur maaşlarındaki artış; yaşlıların, engellilerin, evde yakınına bakanların gelirlerine etki edecek.
4 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 31.21 çıktı. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki Mayıs ve Haziran enflasyon tahminlerine göre ise 6 aylık TÜFE yüzde 38.52 olacak, memurların Temmuz zammı yüzde 38.02'ye ulaşacak.
EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI
Aile yardımı dahil en düşük memur maaşı 6 bin 429 liradan 8 bin 873 liraya yükselecek. 6 yaş altı 2 çocuğu olan, eşi çalışmayan memurun aile yardımı bin 63 liraya ulaşacak.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
En düşük memur emeklisi aylığı 4 bin 289 liradan 5 bin 920 liraya çıkacak.
65 YAŞ AYLIĞI
65 yaş üstü vatandaşlara ödenen maaş bin 84 liradan bin 496 liraya ulaşacak.
EVDE BAKIM AYLIĞI
Evde yakınına bakana 2 bin 354 lira yerine 3 bin 249 lira ödenecek.
ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı bin 194, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da bin 792 liraya yükselecek
ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına ödenen aylık bin 194 liraya çıkacak.
HASTA DESTEĞİ
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan yardım da 3 bin 249 liraya ulaşacak. Tüberküloz hastaları ayrıca 600 lira bakım yardımı da alabiliyor.
İlk 6 aylık enflasyon yüzde 38.52 çıkarsa, memur maaş katsayısı yüzde 31.02 fark ile yüzde 38.02'ye yükselecek.
AYLIK/ÖDEME - MEVCUT - YÜZDE 31,21 - YÜZDE 38,02
TABAN AYLIK
Memur - 6.429 - 8.435 - 8.873
Memur emeklisi - 4.289 - 5.628 - 5.920
MEMUR AİLE YARDIMI
Eş - 535 - 702 - 738
Çocuk (0-6 yaş üstü) - 118 - 154 - 162
Çocuk (6 yaş üstü) - 59 - 77 - 81
ENGELLİ AYLIĞI
%40-69 arası - 866 -1.136 - 1.195
%70 ve üstü - 1.299 - 1.704 - 1.792
65 aylığı - 1.084 - 1.423 - 1.497
Evde bakım desteği - 2.354 - 3.089 - 3.250
Engelli yakını aylığı - 866 - 1.136 - 1.1195
Kronik hastalık yardımı - 2.354 - 3.089 - 3.250
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|Güneş
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|Yatsı
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|72
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|38
|69
|5. An Zentrum Bayburt Özel İdarespor
|38
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|38
|66
|7. Çorum FK
|38
|65
|8. Afjet Afyonspor
|38
|62
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|38
|55
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|53
|11. İnegölspor
|38
|51
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|38
|47
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|38
|45
|14. Sarıyer
|38
|43
|15. Diyarbekirspor
|38
|41
|16. Adıyaman FK
|38
|41
|17. Turgutluspor
|38
|37
|18. Ergene Velimeşespor
|38
|35
|19. Niğde Anadolu FK
|38
|29
|20. Kahramanmaraşspor
|38
|19
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|O
|P
|1. Trabzonspor
|37
|81
|2. Fenerbahçe
|37
|70
|3. Konyaspor
|37
|67
|4. Başakşehir
|37
|62
|5. Alanyaspor
|37
|61
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|37
|58
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|37
|58
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|37
|57
|9. Adana Demirspor
|37
|52
|10. Sivasspor
|37
|51
|11. Galatasaray
|37
|51
|12. Kasımpaşa
|37
|50
|13. Hatayspor
|37
|50
|14. Kayserispor
|37
|47
|15. Giresunspor
|37
|45
|16. Gaziantep FK
|37
|43
|17. Rizespor
|37
|36
|18. Altay
|37
|34
|19. Göztepe
|37
|28
|20. Ö.K Yeni Malatya
|37
|20
|Takımlar
|O
|P
|1. Ankaragücü
|35
|67
|2. Ümraniye
|35
|67
|3. Bandırmaspor
|35
|61
|4. İstanbulspor
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|59
|5. Erzurumspor
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|58
|6. Eyüpspor
|35
|54
|7. Manisa Futbol Kulübü
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|49
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|49
|9. Samsunspor
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|48
|10. Gençlerbirliği
|35
|48
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|48
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|47
|13. Denizlispor
|35
|46
|14. Altınordu
|35
|45
|15. Adanaspor
|35
|45
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|41
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|41
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|35
|38
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|35
|12
|Takımlar
|O
|P
|1. M.City
|37
|90
|2. Liverpool
|37
|89
|3. Chelsea
|36
|70
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|37
|68
|5. Arsenal
|37
|66
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|37
|58
|7. West Ham United
|37
|56
|8. Wolverhampton Wanderers
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|48
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|37
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|37
|46
|13. Crystal Palace
|36
|45
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|36
|44
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|37
|40
|16. Everton
|36
|36
|17. Leeds United
|37
|35
|18. Burnley
|36
|34
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|37
|23
|20. Norwich City
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|22