Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi! Detaylar belli oldu

Emeklilerin merakla beklediği maaş zammına ilişkin tasarı bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na geliyor.

EKONOMİ 11.01.2022, 15:49
Milyonlarca emekliye çifte zam müjdesi! Detaylar belli oldu

Son dakika haberler: En düşük emekli aylığının 2500 liraya çıkarılması doğrudan 1 milyon 265 bin emeklinin yüzünü güldürürken düzenlemenin yıllık maliyeti 3.5 milyar lira olarak hesaplandı. Emekli maaşından diğer birçok kalemde hesaplamaların belirleneceği tasarı bugün TBMM Genel Kurulu'na geliyor. İşte emekli aylığında son dakika gelişmesi ve Temmuz'da 1500 lira alana yüzde 25.5 zam + 617 liralık zamma ilişkin detaylar...

Sabah'ın haberine göre, En düşük emekli aylığının 2 bin 500 lira olması başta olmak üzere bazı değişiklikler öngören yasa teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Bu düzenlemeyle en düşük emekli aylığı yüzde 66 artacak. Komisyon görüşmeleri sırasında yapılacak düzenlemelerin kamu maliyesine etkilerini içeren bilgi notu paylaşıldı. 

Buna göre, en düşük emekli aylığındaki iyileşme 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Düzenlemenin yıllık maliyeti de 3.5 milyar lira hesaplanıyor.

SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü duyurdu
Komisyon'da soruları yanıtlayan SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, zam uygulanmadan 1500 liranın altında aylığı olan187 bin emeklinin söz konusu olduğunu belirterek, "Hesap yapılırken öncelikle bu yıla dair yüzde 25.47 oranında artış yapılıyor. Temmuz ayında gerçekleşeceği öngörülen zammı da bu maliyetten düşüp kalan 6 aya yüklediğimizde maliyeti 3.4 milyar civarında" dedi.

Aylığı 2400 lira olana...
Temmuz ayı itibariyle 2400 lira aylık alan emeklinin geliri 3 bin lirayı geçeceği için normal zamdan (yüzde 25.5) yararlanacak. Bugün itibariyle aylığı 1500 lira olan yüzde 25.5 zamla birlikte 617 lira eklenerek 2 bin 500 liraya tamamlanacak.

Zamlı aylıklar memur emeklilerine 15 Ocak'ta, SSK emeklilerine 17-26 Ocak arasında, Bağ-Kur emeklilerine de 25-28 Ocak tarihleri arasında yatacak. Alt sınır aylığındaki 2500 lira sınırı dosya bazında uygulanacak.

Ölen sigortalılardan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar da yüzde 66'lık artıştan hisseleri oranında yararlanacak. En düşük emekli aylığının 2500 liraya yükselmesi SSK, Bağ-Kur, tarım emeklileriyle birlikte dul ve yetim aylığı alanları da ilgilendiriyor.

1 milyondan fazla insanı etkileyecek
Düzenleme yaklaşık 1 milyon 265 bin kişiyi etkileyecek. Dul ve yetim aylığı alanlar bugüne kadar aldığı hisseleri oranında bu artıştan yararlanacak. Ölen sigortalıdan dolayı dul veya yetim aylığı alanlar, bu uygulamadan hisseleri oranında yararlanacaklar.

Ciddi artış
Yüzde 50 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı bin 250 liradan, yüzde 75 hissesi olan dul eşin ölüm aylığı da 1875 liradan az olamayacak. Ölen sigortalıdan dolayı iki kız çocuğu yüzde 25'er hisse ile yetim aylığı alıyorsa, bunların ölüm aylığı da yeni düzenleme sonrası 625'şer liradan az olamayacak.

Yeniakit

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