Milyonlarca çalışanın maaşına zam geliyor! İşte zam oranı

Milyonlarca memur, emekli, dul ve yetimin maaşı temmuz itibarıyla artacak.İlk 3 aydaki enflasyon rakamları artış oranlarıyla ilgili ipuçları veriyor. İşte milyonlarca kişinin marakla beklediği oranlar...

EKONOMİ 05.04.2022, 21:41
Milyonlarca çalışanın maaşına zam geliyor! İşte zam oranı

Dün açıklanan verilere göre; memur maaşında yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına ek yüzde 15.30 fark oluştu. Posta Gazetesi'nin haberine göre SSK ve Bağ-kur emeklisi için şimdiden en az yüzde 22.80 zam göründü.

Memur ve emeklinin maaşına 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere 2021’in son 6 aylık (temmuz-aralık) döneminde ortaya çıkan enflasyona göre zam yapılmıştı. Memur ve memur emeklisine ise yüzde 5’lik ocak ayı toplu sözleşme zammına yüzde 2.5’lik ilave yapılmış böylece toplam zam yüzde 30.95’e çıkmıştı. SSK ve Bağkur emeklisinin zam oranı da 6 ayda oluşan enflasyona göre yüzde 25.46 olmuştu. En düşük SSK ve Bağkur emekli maaşı da 1.500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

6’ŞAR AYLIK VERİLER ETKİLİ

Milyonlarca memur ve emekliye her yıl ocak ve temmuz olmak üzere iki kez zam yapılıyor. Zam oranlarında enflasyon rakamları belirleyici oluyor. Zam yapılacağı dönemde geriye dönük 6 aylık enflasyon verisi baz alınıyor. Bunun dışında memur ve memur emeklisinin maaşındaki normal artış oranı, iki yılda bir yapılan toplu sözleşme görüşmeleriyle belirleniyor. Sözleşmeye göre 6’şar aylık enflasyon, zam oranlarını aşarsa fark da yansıtılıyor.

TOPLU SÖZLEŞME ORANI

Memurun son zam pazarlığı 2021’de yapılmıştı. Bu kapsamda memur ve memur emeklisi temmuzda yüzde 7 toplu sözleşme zammı alacak. Enflasyon ocakta yapılan yüzde 7.5’luk zammı ne kadar geçerse o da fark olarak maaşa yansıtılacak. İlk 3 ayda enflasyon kümülatif hesapla yüzde 7.5’i aştı. Ocakta yüzde 11.1 olan aylık enflasyon şubatta yüzde 4.81, martta ise yüzde 5.46 olarak gerçekleşti. Böylece son 3 aylık enflasyon yüzde 22.80 oldu ve şimdiden yüzde 15.30 zam farkı (22.80-7.5=15.30) oluştu. Toplam zam yüzde 7+15.30=yüzde 22.30’u buluyor.

SSK VE BAĞKUR’LU İÇİN RAKAMLAR

SSK ve Bağkur emeklisi de eğer enflasyon temmuza kadar eksi çıkmazsa şu anki rakamlara göre en az yüzde 22.80 zam alacak. Nisan, mayıs ve haziran ayları enflasyonları şu anki rakama eklenecek ve memur ve emekliler için yılın ilk 6 ayında enflasyon farkı kesinleşmiş olacak.

BAYRAM İKRAMİYESİ DE VAR

Hükümet, 30 Nisan 2018’de emeklilere, dul ve yetimlerine her yıl iki dini bayram öncesi 1.000’er lira ikramiye verilmesini kararlaştırmıştı. Ödemeler o tarihten beri aralıksız devam ediyor. Yaklaşık 13.5 milyon emekli, dul ve yetim için ek gelir niteliğinde olan ikramiye geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1.100 liraya çıkarılmıştı. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs’ta başlayacak. Bayram ikramiyesinin de 2 Mayıs 2022’den önce yani nisan ayının son haftası hesaplara yatması bekleniyor. İkramiyelerde bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artış beklentisi ve öngörüleri hakim. Henüz bir rakam telaffuz edilmese de ikramiyenin enflasyondaki artışa paralel 1.500-2 bin lira seviyelerine çıkabileceği hesaplanıyor. Ancak bu konuda henüz resmi açıklama yapılmadı.

TABAN AYLIKLARA ETKİSİ

Mevcut rakamlara göre; en düşük SSK (2000 öncesi) emekli maaşı 3 bin 293 liradan 4 bin 43 liraya, en düşük Bağkur esnaf emekli maaşı 2 bin 399 liradan 2 bin 945 liraya, en düşük Bağkur tarım emeklisinin maaşı 2 bin 261 liradan 2 bin 776 liraya yükselecek.

En düşük memur emekli maaşı ise şu anda oluşan enflasyon farkıyla 4 bin 176 liradan 5 bin 228 liraya, en düşük memur maaşı da 5 bin 220 liradan 6 bin 550 liraya çıkacak. Bunun yanında 65 yaş aylığı da şu anki rakamlara göre 1.084 liradan 1.325 liraya yükseliyor.

BAYRAM İKRAMİYELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Sabah'ta yer alan habere göre, Ramazan Bayramı öncesi milyonlarca emekli, şehit yakını, gazi, dul ve yetimler, iş göremezlik geliri alanların beklediği bayram ikramiyeleri Nisan'ın son haftası hesaplara yatacak.

Yaklaşık 13.5 milyon vatandaşa ödenen bayram ikramiyeleri geçen yıl enflasyona yakın bir oranda artırılarak 1100 liraya çıkarılmıştı. İkramiyede bu yıl da geçen yıl olduğu gibi bir artışa gidilmesi bekleniyor. Yılsonunda yüzde 36.08 olarak açıklanan enflasyon oranının ikramiyeye yansıması durumunda 1100 lira olan tutar yaklaşık 1500 liraya çıkabilecek.

YENİ EMEKLİLER DE BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK

Ramazan ayının gelmesiyle beraber gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Hükümet 2018 yılından bu yana bayram ikramiyelerini aralıksız yatırıyor.

2 MAYIS'TAN ÖNCE MAAŞ HESAPLARINDA OLACAK

Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu bu yıl da Bayram öncesi yapılacak bayram ikramiyesi ödemeleri için çalışmaya başladı.

Asgari ücret, emekli aylıklarındaki yükselişin ardından ikramiyelerde bu yıl da artışa gidilmesi öngörülüyor.

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