Milyonlarca çalışanın maaşına yüzde 41,2 zam! Araştırma sonuçlandı

Asgari ücretteki rekor artış sonrası özel sektör çalışanlarının zam beklentisi yükseldi. İnsan kaynakları ve yönetim danışmanlığı firması Mercer Türkiye’nin gerçekleştirdiği ‘Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin Ocak ayı sonuçları açıklandı.

EKONOMİ 23.01.2022, 17:53
Milyonlarca çalışanın maaşına yüzde 41,2 zam! Araştırma sonuçlandı

 Araştırmanın sonuçlarına göre; 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2’e yükseldi. En yüksek ücret zammının gerçekleşeceği sektör otomotiv olarak dikkat çekiyor.

Özel sektörde 2022 yılı için ortalama ücret artış oranı yüzde 41,2’e yükseldi.
Yabancı firmalarda zam beklentisi yüzde 42,1
Yerli firmalarda zam beklentisi yüzde 39,9

2022 yılında en yüksek zammı  otomotiv, maden & metal, kimya, lojistik, teknoloji, perakende ve üretim sektörlerinde çalışanlar alacak.
Şirketler kalifiye personellerini kaybetmemek için zam oranlarını yukarı revize etmeye başladı.

Firmaların değişen iş gücünün sağlık, varlık ve kariyer alanlarındaki ihtiyaçlarını yönetmeleri için çözümler sunan ve danışmanlık veren Mercer, açıklanan 2021 resmi enflasyon rakamları sonrasında gerçekleştirdiği Ücret Artış Trendleri Ara Anketi’nin Ocak ayına yönelik sonuçlarını açıkladı.

399’u yabancı, 200’ü yerli olmak üzere toplam 599 firmanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre; 2021 resmi yıllık enflasyon rakamları sonrasında şirketlerin 2022 yılı için ücret artış beklentisi ortalama yüzde 41,2’lere ulaştı. Yabancı sermayeli firmalarda bu oran yüzde 42,1 iken, yerli firmalarda ise yüzde 39,9 olarak gözüküyor. 

Özel sektörde 2022 maaş zam beklentisi yüzde 41,2

En yüksek ücret artışına sahip sektörler otomotiv, maden & metal, kimya, lojistik, teknoloji, perakende ve üretim sektörleri ortalamanın üzerinde ücret artışlarıyla dikkat çekerken, en yüksek ücret zammı otomotiv ana sanayi ve yan sanayi sektörlerinde gerçekleşecek.

Bu bilgilere ek olarak, sektörlerden bağımsız olarak, şirketler teknoloji departmanlarında yer alan çalışanların ücret artış oranı şirket genelinin 20-25 puan üzerinde konumlandırarak dijital rollerdeki yetenek kaybını minimize etmeye çalışıyor.

ÜCRET ARTIŞ DÖNEMLERİ OCAK AYINA KAYDI

Ankete katılan firmaların yüzde 73,3 ile yılda bir kez ücret artışı gerçekleştireceğini belirtiyor. Yılda bir kez ücret artışı gerçekleştiren firmaların yüzde 66’sı ise bu artışı Ocak ayında yapacağını söylüyor. Firmaların yüzde 15’i Nisan ayında, yüzde 9’u ise Mart ayında ücret artışını gerçekleştireceğini belirtiyor.

MAAŞLARA YILDA İKİ ZAM GÜNDEMDE

Anketin sonuçlarına göre; geçtiğimiz yıllara oranla yılda 2 kere ücret artışı yapma eğilimi olan şirketlerin sayısının arttığı görülüyor. Yılda 2 kez ücret artışı gerçekleştireceğini belirten firmaların oranı ise yüzde 20,4’a ulaştı. Bu firmaların yüzde 37’si Ocak ve Nisan aylarında, yüzde 27’si ise Ocak ve Temmuz aylarında, yüzde 10’u ise Ocak ve Mart aylarında ücret artışını gerçekleştireceğine dikkat çekiyor. 

2021 YILINDA GERÇEKLEŞEN ZAM ORANI YÜZDE 21,7

2021 yılında yabancı sermayeli firmalar yüzde 19,9 oranında, yerli sermayeli firmalar ise yüzde 25,3 oranında ücret artışı gerçekleştirdi. Toplamda gerçekleşen ücret artışı oranı ise yüzde 21,7 olarak gerçekleşti.

Mavi yaka çalışanlar yüzde 22,8 ücret artışı alırken, uzman pozisyonlarında yüzde 20,9 oranında zam artışı oldu. Yönetim pozisyonlarında yüzde 20,3 olarak gerçekleşirken, üst yönetim pozisyonlarında ise yüzde 20,3’lük bir artış oldu. Maden & metal, otomotiv, enerji, teknoloji, üretim ve hizmet sektörleri en yüksek oranlara ulaşan sektörler oldu.

Firmaların yüzde 33,2’si 2021 yılı için ek ücret artışı gerçekleştirdi. Yüzde 12,2’si tek seferlik ödeme yaparken, firmaların yüzde 51,6’sı ek ücret artışı gerçekleştirmedi. Firmalar yüzde 10,8 oranında bir ek ücret artışına giderken, tek seferlik ödeme gerçekleştiren firmalar ise yıllık baz ücret üzerinden yüzde 12,8’lik bir ödeme yaptı.  

Şadiye Azışık Kılcıgil: “Yüksek enflasyon ve asgari ücret zammı ücret artışı beklentilerini yükseltti”

Son dönemde firmaların ücret artışı araştırmalarına büyük ilgi gösterdiğine dikkat çeken Mercer Türkiye Kariyer Bölümü Ülke Lideri Şadiye Azışık Kılcıgil, “Piyasanın bu ilgisinin birçok açıdan oluşan belirsizliklere karşı veriye artarak duyulan ihtiyacı gösterdiğini söyleyebiliriz.

Türkiye’de 2018 yılında başlayan ve özellikle pandemi sonrasında yaşanan ekonomik belirsizliklerle birlikte bu yıl daha fazla gördüğümüz kur dalgalanmaları, asgari ücret zammı ve yüksek enflasyon, çalışan tarafında ücret artış beklentilerini de yükseltti.

Şirketler çalışanlarını yüksek enflasyondan korumak ve dünya genelinde yaşanan “büyük istifa dalgası” riskini organizasyonları için minimize etmek için Aralık 2021’de yüzde 32,2 olarak firmaların çalışanlarına yapması beklenen ücret oranı da Ocak 2022 anketinde yüzde 41,2’lere yükseldi. Bu gelişmelere ek olarak, şirketlerin özellikle dijital rollerdeki yaşadıkları yetenek kaybını minimize etmek için özellikle teknoloji rollerindeki toplam ücret artışlarını yüzde 75-80 seviyelerine taşıdıklarını veya döviz kuru ile endeksli ücret artış politikaları kurguladıklarını görüyoruz”  dedi.

Haber7

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