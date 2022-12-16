Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

Tüm Türkiye 'Asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunu araştırırken son dakika gelişmesi yaşandı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun, üçüncü toplantısının tarihi belli oldu. Bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. İşte son dakika haberinin detayları...

EKONOMİ 16.12.2022, 11:52 16.12.2022, 12:05
Milyonlar bekliyordu! Asgari ücrette kritik tarih belli oldu

 Milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne zaman olacağını araştırıyordu. Beklenen haber geldi. Asgari ücrette üçüncü toplantı tarihi belli oldu. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda 20 Aralık Salı günü saat 14.00'te yapılacak.Bu toplantı sonrası merakla beklenen yeni asgari ücretin açıklanması bekleniyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 7 Aralık, ikinci toplantısını ise 14 Aralık'ta gerçekleştirmişti.

HENÜZ BİR RAKAM KONUŞULMADI
Görüşmelerde ikinci tur geride kaldı. Son toplantıda ekonomik veriler değerlendirildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci görüşmesi sonrasında da bir rakam ortaya çıkmadı.

Görüşmelerde hükümet; işçi ve işveren tarafının beklenti ve taleplerini dinledi.

SON TOPLANTIDA ASGARİ ÜCRET ZAMMININ BELİRLENMESİ BEKLENİYOR
Şimdi sıra Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun üçüncü toplantısında. Gelecek hafta yapılması beklenen görüşmede yeni asgari ücretin belirlenebileceği ifade ediliyor.

BAKAN BİLGİN’DEN ASGARİ ÜCRET MESAJI
Bakan Bilgin, ikinci toplantı öncesinde asgari ücret zam oranı ve açıklanacağı tarihe ilişkin, “Asgari ücret diğer ücretli çalışanların ücretlerinin de yukarıya tırmandırılmasını sağlıyor. Geçtiğimiz yıl yüzde 50 ardından yüzde 30 artışlar ücretler arasındaki farklılaşmanın yukarı doğru gittiğini ortaya koymaktadır. Bu defa da aynı şekilde geniş bir uzlaşma ile bunu gerçekleştiririz diye ümit ediyorum. Karşılaştığımız her sorunun çözülebileceğine ve Türkiye'nin bunu çözebilecek bir iradeye sahip olduğuna inanıyoruz. Bu tür projelerin daha mikro ölçeksi sorunların bir araya getirilerek çözülmesine, kayıt dışı istihdama dönük katkıların önemini bu bağlamda değerlendirebiliriz. Bu hafta asgari ücretle ilgili önemli bir toplantı yapıyoruz. Toplantı bittikten sonra bir değerlendirme yaparak kamuoyu ile paylaşacağız” diye konuşmuştu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA KİM, NE İSTİYOR?
Asgari ücretin tespiti için yapılan çalışmalarda sosyal baskının öne çıktığı ifade belirtilirken, TÜİK’in yapacağı hesaplamanın ana rollerden biri olacağı dile getiriliyor.

Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın anketine göre yeni asgari ücret için beklenti 7 bin 845 lira. Ancak Bakanlığın 8 verilecek desteklerle bu rakamı 8 bin liranın üzerinde tutmak istediği iddia ediliyor. TÜRK-İŞ masaya 7 bin 785 lira ile otururken, TİSK ise herkesin mutabık olacağı rakama razı olduklarını dile getirmişti.

SON SÖZÜ ERDOĞAN’IN SÖYLEMESİ BEKLENİYOR
Ancak nihai rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklaması bekleniyor. Geçen yıl net 2 bin 825 lira olan asgari ücret, ocak ayında yüzde 50 artırılarak 4 bin 253 liraya çıkartılmıştı. Temmuz ayındaki yüzde 30 artış ile birlikte 2022 yılı için asgari ücret kümülatif olarak yüzde 95 arttı, net ücret 5 bin 500 lira oldu.

Mynet

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