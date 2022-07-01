Milletvekili maaşlarına 16 bin lira zam! 1 Temmuz 2022 itibariyle yeni milletvekili maaşına bakın

TÜRKİYE'de asgari ücrete gelecek zam beklenirken milletvekilleri kendilerine okkalı bir zam yaptı. Vekil maaşları 16 bin lira birden zamlandı. 1 Temmuz itibariyle Milletvekillerinin maaşı 40 bin liradan 56 bin liraya yükseldi. Eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek.

EKONOMİ 01.07.2022, 10:17 01.07.2022, 10:21
Milletvekili maaşlarına 16 bin lira zam! 1 Temmuz 2022 itibariyle yeni milletvekili maaşına bakın

TBMM’de kabul edilen ek bütçe teklifinde cumhurbaşkanı ödeneğinin artırılması, bu kapsamda emekli milletvekillerinin maaşlarında da yaklaşık yüzde 40 oranında artış yapılması öngörülmüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski cumhurbaşkanları, eski meclis başkanları ve eski başbakanların maaşlarının da endeksli olduğu cumhurbaşkanı ödeneğindeki bu artışın, CHP’den gelen eleştiriler üzerine geri çekilmesini istemişti.

Meclis Genel Kurulu'nda ek bütçeden bu düzenleme çıkarılınca milletvekilli emekli maaşlarındaki artış da geri çekilmiş oldu. Türkiye gazetesindeki habere göre AK Parti grup yönetimi milletvekili emekli maaşları üzerindeki tartışmaların bitirilmesi için, farklı bir formül geliştirdi ve konu Meclis Plan ve Bütçe Komisyonuna taşındı.

Erdoğan vazgeçince vekiller bu çareyi buldu
Komisyonda memura ek gösterge getiren “Torba Teklif’’in görüşmeleri sırasında, milletvekili emekli maaşlarının yanı sıra, eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve eski bakanların aylıkları, cumhurbaşkanı ödeneğine endeksli olmaktan çıkarıldı. Bu aylıkların memur maaş katsayısına bağlanmasına yönelik önerge kabul edildi.

Emekli vekillerin zamlı maaşları
Önerge ile TBMM başkanları ve başbakan emekli aylıkları 126000 gösterge; emekli cumhurbaşkanı yardımcısı, bakan ve milletvekili aylıkları 115225 gösterge üzerinden ödenecek. Böylece mevcut memur maaş katsayısına göre eski meclis başkanları ve eski başbakanların emekli aylıkları 29 bin liraya, eski bakan ve emekli milletvekillerinin maaşları ise 18 bin liradan 27 bin liraya yükselecek. Bu artışlar 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu tarihe kadar eski meclis başkanları, eski başbakanlar ve emekli milletvekilleri zamsız maaş alacaklar.

Mevcut milletvekillerinin maaşı ise 1 Temmuz 2022 itibariyle 40 bin liradan 56 bin liraya yükselecek.
Komisyonda hem iktidar hem de muhalefet milletvekilleri önerge üzerinde söz almadı. Bir dakikalık süre içinde maaş artışlarını içeren önerge okunup oylandı.

İnternethaber

Yorumlar (2)
Müslüm 2 saat önce
Allah kabul etmesin. Kendilerine iyi çalışıyorlar zaten
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Güle güle harcasınlar. 2 saat önce
450 milletvekilinin her biri 56 bin TL maaş alacak. "Emekli" kabul edilen 3000 eski milletvekilinin de her biri 27 bin TL maaş alacak. Hepsi de hak ediyor, sonuçta millet seçti, bizim için yoruluyorlar.
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