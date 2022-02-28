Mesken ve tarımsal sulamada elektrik KDV'si düşürüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunyor. Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde;

- Montrö Sözleşmesi’nin boğazlardaki gemi trafiği konusunda ülkemize verdiği yetkiyi krizin tırmanmasının önüne geçecek şekilde kullanma kararındayız.

- Kendi milli çıkarlarımızdan elbette ödün vermeyeceğiz ama bölgesel ve küresel dengeleri de ihmal etmeyeceğiz. Bunun için ne Ukrayna'dan ne Rusya'dan vazgeçmeyeceğimizi söylüyoruz.

- Bugüne kadar 5 bin vatandaşımız Ukrayna topraklarından ayrılarak ülkemize ve diğer ülkelere geçti. Taleplere göre tahliye işlemlerini sürdüreceğiz. Ukrayna'daki 20 bin vatandaşımıza çeşitli şehirlerdeki vatandaşlarımızı trenlerle önce Romanya'ya götürecek ardından ülkemize getirecek bir çalışmanın içindeyiz.

- Meskenler ile tarımsal sulamada kullanılan elektriğin KDV’si yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür.

-Meskenlerdeki günlük 8 kilovat saati aylık 240 kilovat saati yükseltilmiştir Böylece tüketimine göre faturalarda net yüzde 8 ile yüzde 14 oranında bir indirim sağlanmış olmaktadır. Ticarethane statüsündeki elektrik abonelerinin günlük 30 kilovat saate, aylık 900 kilowatt saate kadar tüketimi olan ilk dilimine yüzde 25 indirim uygulanacaktır. Yaz aylarıyla birlikte günlük hayatında sıkıntıya sokan enflasyon sorununu da kontrol altına alacağız. DHA