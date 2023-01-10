Mesai saatlerine yeni ayar! Fazla çalışma ücreti kararı Resmi Gazete'de

Resmi Gazete'de birçok çalışanı yakından ilgilendiren bir karar yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personeli mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalışma yapması durumunda fazla çalışma ücreti alacak. Ödenecek tutar her bir saat için 27 TL olacak.

Karar, SGK Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Sigorta Primleri ile taşra teşkilatının 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi personel için geçerli olacak.

Bu kapsama dahil olan personele mesai saatleri dışında fiilen fazladan çalıştığı her saat için 27 TL ödenecek.

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