Merkez’in hesabı herkesi şaşırttı

Türk Lirası sürekli değer kaybederken, siyasi çekincelerle gerekli para politikası tepkisini vermekten kaçınan Merkez Bankası'nın (TCMB), yaklaşık 16 aydır Başkanlığını yürüten Şahap Kavcıoğlu dikkat çekici tespitlerine bir yenisini daha ekledi. Kavcıoğlu, yılın 3. Enflasyon Raporu toplantısında döviz kurunun enflasyona önceki dönemlerdeki gibi bir yansımasının olmadığını söylerken, “Son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk Lirası” dedi. Oysa TL, bu yıl son 10 gününü bir tarafa bıraksak bile en çok değer kaybeden gelişen ülke parası olarak negatif ayrışıyor.

19 Mart 2021 tarihinde Merkez Bankası Başkanlığı'na atandığında 7.26 lira olan dolar kuru, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın çağrıları üzerine faiz indirim operasyonunun başlatıldığı 23 Eylül 2021'de 8.65 lira seviyesinde idi. Sene sonuna kadar devam eden faiz indirimleri 20 Aralık'ta yeni bir kur şokuna sebep olurken dolar 18.36 lira ile tarihi zirvesini gördü. Ardından Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının devreye alınması ile döviz talebinin önüne bir süre geçilebildi ancak KKM'nin de etkisi ancak 6 ay sürdü.

60 MİLYAR DOLAR

Bir süre doların hızlı yükselişini önleyen ancak TL'nin kademeli olarak değer kaybının önüne geçemeyen ekonomi yönetimi bu süreçte yaklaşık 60 milyar dolarlık rezervi piyasaya ‘arka kapıdan' müdahale için kullandı. Sonuçta TL'nin değer kaybı Kavcıoğlu'nun göreve gelmesinden bu yana yüzde 59.5'e, yılbaşından bu yana ise yüzde 25.7'ye ulaştı.

10 günde 18 lira sınırına yükseldi

TL, haziran sonunda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) kredi kısıtlama kararına kadar aralıksız değer kaybetmiş ve dolar bu dönemde 14.80’lerden 17.50’lere kadar yükselmişti. BDDK kararıyla kur geçici olarak 16 liraya kadar gerilese de TL tekrar değer kaybetmeye başladı. Son 10 günde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) baskısı ile TL'nin kaybı ise derinleşti. Dolar yeniden 17.9431 liralık 2022 zirvesi ile 18 lira sınırına kadar yükseldi.

Swap hariç net rezervler eksi 55.4 milyar dolar

Merkez Bankası'nın (TCMB) brüt döviz rezervlerindeki düşüş ivmesi geçen hafta da devam etti. TCMB verilerine göre 22 Temmuz haftası itibarıyla brüt rezervler 98.3 milyar dolar oldu. Bir önceki hafta 6.4 milyar dolar olan net rezervler 22 Temmuz haftasında 6.7 milyar dolara çıktı. Bunun yanında swap hariç net rezervlerde ise gerileme izlendi. Aynı hafta itibarıyla swap hariç net rezervler eksi 55.4 milyar dolar oldu.

Sözcü