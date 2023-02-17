Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Şubat ayı piyasa katılımcıları anketini yayımladı.

EKONOMİ 17.02.2023, 11:21 17.02.2023, 12:36
Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini açıkladı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki (TÜFE) artış beklentisi yüzde 35,76 oldu.

Merkez Bankası, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 36 katılımcıyla gerçekleştirdiği şubat ayına ilişkin Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

Geçen ay yüzde 2,24 olan şubat ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,01'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 35,76 oldu.

TÜFE'de artış beklentileri 12 ay sonrası için yüzde 30,44'ten 30,75'e, 24 ay sonrası için yüzde 17,18'den 18,11'e çıktı.

DOLAR BEKLENTİSİ

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 22,84 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi 23,44'ten 23,10'a indi.

Bir önceki anket döneminde 30,7 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 30,6 milyar dolara geriledi.

Gelecek yıl için cari işlemler açığı beklentisi ise 21,6 milyar dolar oldu.

POLİTİKA FAİZİ CARİ AY SONU BEKLENTİSİ

Cari yıl için Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) artış beklentisi yüzde 4,1'den 3,6'ya inerken, gelecek yıl büyüme beklentisi yüzde 4,3'ten 4,5'e çıktı.

TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonu ve 3 ay sonrasına yönelik beklentiler yüzde 9 olarak belirlendi.

12 ay sonrası için politika faizi beklentisi ise yüzde 13,94 düzeyinde oluştu.

Haber7

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