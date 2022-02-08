Merkez Bankası şubat ayı toplantısı ne zaman?

Merkez Bankası'nın Şubat ayı Para Politikası Kurulu Toplantısı 17 Şubat'ta gerçekleşecek. Merkez Bankası 20 Ocak 2022 tarihinde gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından Ocak ayı faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizini değiştirmeyerek yüzde 14'te sabit bıraktı.

Fed faiz kararı son dakika!

Fed, Ocak 2022 faiz kararını açıklamıştı. Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) ocak ayına ilişkin politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0 - 0.25 aralığında sabit bırakmıştı. Fed, karar metninde yakın bir zamanda faizleri artırmanın uygun olacağını belirtirken tahvil alım programının Mart ayı başlarında sona erdirileceğini açıklamıştı. Fed kararı sonrası Başkan Jerome Powell, basın toplantısında ekonominin daha fazla desteğe ihtiyacı kalmadığını ve mart ayında faiz artırma niyetinde olduklarını açıklamıştı.

Fed faiz kararı toplantısı ne zaman?

2022 Mart FED toplantı tarihi 15 – 16 Mart FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Kasım FED toplantı tarihi 1 – 2 Kasım FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)

2022 Aralık FED toplantı tarihi 13 – 14 Aralık FOMC toplantısı (Federal Rezerv Açık Piyasa İşlemleri Komitesi)