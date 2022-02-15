Merkez Bankası ödeme sistemlerinde yeni dönem! İşte detaylar..

TR Karekod kullanılarak gerçekleştirilecek iş yeri ödemelerinde tek seferde 10 bin TL'ye kadar işlem yapılabileceğini belirten TCMB, 7/24 anlık para transferine olanak sağlayan FAST Sistemi aracılığıyla günlük ortalama 3,5 milyon adet ödeme gerçekleştirilmekte olup, transferler müşteri hesapları arasında bir saniyeden daha kısa sürede tamamlandığını söyledi.

FAST ödemesi yapılabilmesine olanak sağlayan Kolay Adresleme Sistemine kayıt olan kullanıcı sayısının 15,5 milyona ulaştığını belirten Merkez Bankası, para transferlerinde 2.000 TL olan FAST işlem limitinin 21 Şubat 2022 tarihi itibarıyla 5.000 TL'ye yükseltileceğini duyurdu.

TCMB AÇIKLADI

Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada: "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),ülkemiz ödemeler altyapısının yenilikçi iş yapış yöntemlerini destekleyecek çalışmalar kapsamında 21 Ağustos 2020 tarihinde Türkiye'nin kendi ulusal karekod standartlarını "TR Karekod" olarak isimlendirerek oluşturmuş ve 8 Ocak 2021 tarihinde yeni nesil anlık ödeme sistemi FAST'ı devreye almıştır.

Ödemeler ekosisteminde liralaşma odaklı her türlü teknolojik yeniliklerin çok hızlı bir şekilde uyarlanmasına yönelik stratejik teknolojilerdeki tüm gelişmeler yakından takip edilmektedir. Orta ve uzun dönem amacı lira ile ödemelerin en pratik ve kolay, en ucuz ve en kapsayıcı ödeme aracı olmasını sağlamak ve sürdürmek olan TCMB'nin 15 Eylül 2021 tarihinde ilan ettiği "Dijital Türk Lirası İş Birliği Platformu" da bu yönde sürmekte olan bir diğer çalışmadır.” ifadelerine yer verildi.

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