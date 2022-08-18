Merkez Bankası'ndan kritik faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), ağustos ayı toplantısının sonunda; politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 13'e indirildi.

Daha önce Kabine toplantısının ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu iktidar faizi artırmayacaktır. Biz faizi düşürmeye devam edeceğiz." mesajını vermişti. Merkez Bankası'nın faiz kararı, bu doğrultuda gerçekleşti.

Toplantı metni yayınlandı

Merkez Bankası'nın faiz kararı ile birlikte gelecek dönemin para politikasına ilişkin mesajlar içeren toplantı özeti de yayınlandı.

Toplantı metninde "Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 14’den yüzde 13’e indirilmesine karar vermiştir." açıklaması yapıldı.

Ensonhaber