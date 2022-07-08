Merkez Bankası'na göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 oldu

Merkez Bankası'nın düzenlediği Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre aylık ve yıl sonu enflasyon, büyüme, döviz, faiz öngörüsünü aktarıldı.

EKONOMİ 08.07.2022, 15:45
Merkez Bankası'na göre yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 69,94 oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'ni açıkladı. Merkez Bankası yapılan anketlerin sonucunda enflasyon, büyüme, döviz ve faiz öngörüleri belli oldu.

Yıl sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 69,94
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 64,59 iken, bu anket döneminde yüzde 69,94 oldu.

12 ay sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 40,23
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 37,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,23 olarak kayıtlara geçti.

24 ay sonu enflasyon beklentisi: Yüzde 21,27
24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 22,04 ve yüzde 24,27 olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası enflasyon beklentileri
2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 12 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 23,80 olasılıkla yüzde 30-36,99 aralığında, yüzde 20,51 olasılıkla yüzde 37-43,99 aralığında, yüzde 27,03 olasılıkla ise yüzde 44-50,99 aralığında artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre ise, katılımcıların yüzde 19,51’inin beklentilerinin yüzde 30-36,99 aralığında, yüzde 26,83’ünün beklentilerinin yüzde 37-43,99 aralığında, yüzde 24,39‘unun beklentilerinin ise yüzde 44- 50,99 aralığında olduğu gözlendi.

24 ay sonrası enflasyon beklentileri
2022 yılı Temmuz ayı anket döneminde, katılımcıların 24 ay sonrasına ilişkin olasılık tahminleri değerlendirildiğinde, TÜFE'nin ortalama olarak yüzde 36,36 olasılıkla yüzde 22-25,99 aralığında, yüzde 22,04 olasılıkla ise yüzde 26,00’dan fazla artış göstereceği öngörüldü.

Aynı anket döneminde nokta tahminler esas alınarak yapılan değerlendirmeye göre, 24 ay sonrası TÜFE enflasyonu beklentileri değerlendirildiğinde, katılımcıların yüzde 32,50‘sinin beklentilerinin yüzde 22-25,99 aralığında, yüzde 25'inin beklentilerinin yüzde 26’dan fazla olduğu gözlendi.

Faiz beklentileri: Yüzde 14
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 oldu. TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay sonu beklentisi de bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 14 olarak gerçekleşti.

Yıl sonu döviz beklentisi: 18,99 lira
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 18,89 lira iken, bu anket döneminde 18,99 lira oldu.

12 ay sonu döviz beklentisi: 20,70 lira
12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla 20,70 lira ve 20,92 lira olarak gerçekleşti.

GSYH 2022 büyüme beklentileri yüzde 3,6
Katılımcıların GSYH 2022 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,5 iken, bu anket döneminde yüzde 3,6 oldu.

GSYH 2023 büyüme beklentileri yüzde 3,8
GSYH 2023 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde ve bu anket döneminde yüzde 3,8 oldu.

Ensonhaber

Yorumlar (0)
25
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 08 Temmuz 2022
İmsak
Güneş
Öğle
İkindi
Akşam
Yatsı
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22