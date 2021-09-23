Merkez Bankası faizi yüzde 18'e indi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün gerçekleşen Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonuçlandı.

POLİTİKA FAİZİ AÇIKLANDI

Merkez Bankası’nın PPK toplantısının ardından, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, yüzde 1 puan düşürülerek yüzde 18 olduğu aktarıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İNDİRİM MESAJI VERİYORDU

Merkez Bankası’nın faiz oranı için düşüş sinyali Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelmişti. Erdoğan, "Faiz oranlarında da düşüşe geçiyoruz. Yüksek faiz yok. Yüksek faiz bize yüksek enflasyonu getirecektir. Düşük faiz düşük enflasyonu getirecektir. Ağustos ayı kırılma noktasıdır. Ağustos’ta düşük enflasyona geçeceğiz." açıklamalarında bulunmuştu.

ŞAHAP KAVCIOĞLU ÇEKİRDEK ENFLASYON VURGUSU YAPMIŞTI

TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun, daha önceki bir konuşmasında politika faizinden yaklaşık 200 baz puan daha aşağıda olan çekirdek enflasyona odaklanacağını açıklaması, akıllarda iz bırakmıştı.

EKONOMİSTLERİN BEKLENTİSİ FAİZİN SABİT BIRAKILMASI YÖNÜNDEYDİ

Merkez Bankası, 22 Ekim 2020’de politika faizini yüzde 10,25’e, 19 Kasım 2020’de yüzde 15’e, 24 Aralık 2020’den 15 Mart 2021’e kadar yüzde 17’ye ve 18 Mart 2021’den günümüze kadar da yüzde 19’da sabit tutmuştu. Ekonomistlerin genelinin beklentisi, Merkez Bankası'nın bu kez de faizi sabit bırakması yönündeydi.