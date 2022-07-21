Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

EKONOMİ 21.07.2022, 14:02 21.07.2022, 14:13
Merkez Bankası faizi yüzde 14'te sabit bıraktı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

Ayrıntılar gelecek...

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