Memurun ve tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Milyonlarca çalışan yeni düzenlemeyle maaşlarında yaşanacak değişikliği merak ediyor. Son dakika haberine göre 2022 yılında asgari ücrete gelen yüzde 50.5’lik zamla birlikte yapılan düzenlenme tüm çalışanların 1 Ocak itibarıyla maaşlarını etkileyecek. Bu yeni uygulama çalışanların maaşına 38-380 lira arasında yansıyacak. İşte AGİ’de yeni dönemle ilgili tüm merak edilenler...

EKONOMİ 28.12.2021, 16:21
Memurun ve tüm çalışanların maaşına yansıyacak! Yeni dönem başlıyor! 380 lira…

Son dakika haberine göre maaşlardaki yeni dönem resmen başlıyor. Asgari ücret zammıyla birlikte devreye alınan vergi istisnası çalışma hayatını yeni baştan dizayn edecek. 1 Ocak 2022 itibarıyla medeni durumuna bakılmaksızın hiç bir çalışanın asgari ücrete kadar olan kazancından Gelir Vergisi ve Damga Vergisi alınmayacak.
Gelir Vergisi alınmayacağı için 14 yıl aradan sonra Asgari Geçim İndirimi (AGİ) sona ermiş olacak. Vergi istisnası memur ve işçi maaşlarına farklı tutarlarda yansıyacak.

3600 LİRAYA KADAR
Posta gazetesinin haberine göre; ücretlerin asgari ücrete kadar olan kısmının vergi dışı bırakılmasının sağlayacağı avantaj bekar işçilerde 12 ay boyunca aylık 300 lira olacak. Yani yıllık kazanç 3 bin 600 lirayı bulacak. Evli eşi çalışmayan işçinin maaşında ise aylık 225 lira civarı artış olacak ve yıllık kazanç 3 bin 200 lirayı bulacak.
Evli eşi çalışmayan ve 1 çocuklu işçideki kazanç ocak itibarıyla 169 lira olarak başlayacak. Evli, eşi çalışmayan, 2 çocuklu işçinin maaşında 113 lira, evli eşi çalışmayan 3 çocuklu işçinin maaşında ise 38 lira artış olacak.

ÖRNEK HESAPLAMA
Şu an 5 bin 500 lira brüt ücret alan bir çalışanın eline, yeni destekle birlikte 2022 yılının Ocak ayında 4 bin 600 lira geçecek. Hesabı ise şöyle:

5 bin 500 lira brüt ücrette SGK işçi payı 770 lira, işsizlik sigortası işçi payı 55 lira, Gelir Vergisi matrahı 4 bin 675 lira (bundan istisna tutarı yani asgari ücretin net tutarı düşülecek. Kalan tutar üzerinden ilgili vergi diliminden, ocak ayı yüzde 15 vergi hesaplanacak).

Ocak ayı için kümülatif vergi matrahı 4 bin 675 lira çıkıyor. Yüzde 15 Gelir Vergisi de 63 lira yapıyor. 3.76 liralık Damga Vergisi oluşuyor. Böylece kesintiler toplamı 892 liraya ulaşıyor. Sonuçta 5 bin 500 lira brüt ücreti olan ocak ayında 4 bin 600 lira alacak. Yıl içinde vergi matrahı yükseldikçe, Gelir ve Damga Vergisi artacağından ele geçen tutar azalacak. Örneğin, aralık ayında net ücret 4 bin 586 liraya inecek.

MEMURA ETKİSİ NE OLACAK?
Yasal düzenleme tüm çalışanları kapsadığı için vergi istisnası memur maaşlarına da yansıyacak. Sosyal medya hesabında örnek hesaplamaları aktaran Memur-Sen Başkanı Ali Yalçın, maaşlara eklenecek tutarın SGK’lı çalışandan daha az olacağını ifade etti.

Ekonomik kayıpların telafisi için ocakta ek zam ve ilave ödeme yapılması gerektiğini belirten Yalçın, “Ortalama 300 lira iyileştirme yapıldı ‘vergi muafiyetiyle’ diyenler 4 milyon memur içinde sınırlı sayıda sözleşmeli bekarı baz almış anlaşılan. Bu nasıl hesap kitaptır?” deyip şu listeleri paylaştı:

Kaynak:mynet

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