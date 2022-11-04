Memurların ve emeklilerin 4 aylık zam oranı netleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ekim ayı enflasyon oranını açıkladı. TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında, aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda ise yüzde 85,51 olarak açıklandı.

Kasım ve aralık enflasyon verisi bekleniyor

Bu oranın dışında yıl bitimine kadar 2 kez daha aylık enflasyon oranı açıklanacak. Ve bu açıklanan tüm aylık enflasyon rakamları birleşerek, birçok kriterin yeniden belirlenmesinde rol oynayacak.

Türkiye'de 4 milyon memur ve 2 milyondan fazla memur emeklisi var. Memur ve emeklilerinin maaşları da açıklanacak bu rakamlarla belirlenecek.

Bu yıl beklenti yüksek

Ayrıca bu yıl bütçede yıllık personel giderinde yüzde 56 artış var. Sözleşmelerde belirlenen zamlara ek olarak seyyanen zam da eklenmesi beklentiler dahilinde.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına ek gösterge eklenecek

Yeni yılda memur ve memur emeklilerinin maaşlarında ek göstergeye bağlı olarak artış yaşayacak.

Memur maaşı nasıl hesaplanıyor?

Memur maaşı, önceden yapılan toplu sözleşmede bildirilen şartlar ışığında hesaplanıyor.

Memur maaş ve emeklilerin aylığı 6 ayda bir olmak üzere yılda iki kez zamlanıyor.

Maaşların belirlenmesinde aylık enflasyon farklarının toplamı çok önemli. Çünkü, sözleşmede belirtilen artış oranına, 6 aylık enflasyon toplamının sözleşmede belirtilen oranı geçen kısmı ekleniyor.

4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını aştı

Açıklanan ekim ayı enflasyon rakamlara göre, 4 aylık enflasyon rakamı, toplu sözleşme zammını geçmiş bulunuyor. 4 aylık enflasyon verilerine göre, memurlar için enflasyon farkı oluştu.

Toplu sözleşmeye göre yılın bitmesine 2 ay kala zam 11,84 oldu

Memurlara 2022 yılının ikinci yarısı için yüzde 8 toplu sözleşme zammı verilmişti. Buna yüzde yılbaşına iki aylık enflasyon farkı verisi kalmışken zam oranı yüzde 11,84 oldu.

SGK ve Bağ-Kur emeklisi maaşı zammı 10,84 oldu

Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Emekli maaşları her yıl 2 defa 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Böylece 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı da aynı memur maaşı gibi kasım, aralık ayı enflasyon oranı açıklaması sonrası kesinlik kazanacak.

Maaşlar enflasyon öngörülerine göre hesaplandı

Maaşlar temmuz-aralık ayları arasındaki enflasyonun artış tahminleri baz alınarak hesaplandı. Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre, baz etkisinden dolayı yılın son aylarında enflasyonun etkisinin düşmesi ve 6 aylık enflasyon artışı toplamının yaklaşık "yüzde 20" olması bekleniyor. Varsayımların maaşa yansıması ise şöyle:

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne olacak?

Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 109 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 77 liraya çıkmıştı.

6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin liraya dayanacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 223 lira olacak.

En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı ne olacak?