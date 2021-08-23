Memur ve memur emeklisinin zam oranı açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, memur ve memur emeklisinin 2022-2023 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirlendiği 6. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin sonucunu paylaştı.

Bakan Bilgin, zam oranları açıklamadan önce yaptığı konuşmada, sendikalar ile genel çerçevede anlaşıldığını, bazı konuların tamamlanamadığını ancak bugün akşam saatlerine kadar imza işlemlerinin tamamlanacağını bildirdi.

Bilgin, açıklanan rakamların Türkiye için önemine değinerek, toplu sözleşmenin imzalanma şartlarının ve içinden geçirilen koronavirüs salgını, yangın ve sel baskınlarının getirdiği koşulların da dikkate alınması gereğini hatırlattı.

TOPLU SÖZLEŞME GÖRÜŞMELERİNDE ZAM PAZARLIĞI BİTTİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında 2 Ağustos'ta başlayan görüşmelerin müzakere süreci yasal takvim gereği sona erdi. Yaklaşık 6 milyon 400 bin memur ve memur emeklisinin 2022 ve 2023'teki mali ve geniş yelpazede sosyal haklarının belirlendiği toplu sözleşme görüşmelerinde zam pazarlığı son buldu.