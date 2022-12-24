Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin açıkladı

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zammı değerlendiren Bakan Bilgin, "Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var, bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz" dedi.

EKONOMİ 24.12.2022, 16:20
Memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak? Bakan Bilgin açıkladı

Milyonların beklediği asgari ücret zammı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 506 lira oldu." dedi.

Böylelikle net asgari ücret artış oranı; 2022 Ocak ayına göre yüzde 100, 2022 Temmuz ayına göre yüzde 54,66, yıllık yüzde 74 olarak gerçekleşti.

Bakan Bilgin, memur maaşlarına değindi
Öte yandan gözler, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamlara çevrildi.

Habertürk TV'de yayınlanan Kübra Par'ın 'Açık ve Net' programına kıtalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz"
Bakan Bilgin, memur maaşlarına yapılacak zammın enflasyonun üzerinde olacağını belirtti.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Bizim memur maaşlarıyla ilgili imzaladığımız madde var. Enflasyon farkını toplu sözleşmelerde veriyoruz. Bu sene de enflasyon üzerinde artış vereceğiz. Onu şimdi açıklamayayım. Son ay enflasyonu hesaplandıktan sonra belirleniyor. Aralık ayı enflasyonu açıklandıktan sonra Ocak ayında belli olacak. Aralık ayında enflasyon düşüşü devam edecek.

Biz tüm bunları değerlendirerek alım gücünü destekleyecek oranda karar vereceğiz. Bitmemiş tamamlanmamış çalışmayı önceden açıklamak doğru olmaz. Biz ücret artışların dışında memur ve çalışanlarımızın ücretlerine çok önemli katkı yaptık. Ücret düzeyinde alınan vergileri vergi dışı bıraktık. Bu tüm ücretlere yansıdı. Şimdi bir başka şey daha yapılıyor.

Maliye Bakanımızla talepleri birlikte değerlendirdik. Vergide dilimleri için çalışma yapılıyor.. Maliye Bakanımız bunu açıkladığı zaman çok önemli etkisi olacak. Kamu çalışanların ücretlerini çok rahatlatacak. 'Ocak ayında aldığımız maaşı neden Temmuz'da alamıyoruz' eleştirileri ortadan kalkacak.

Bağkur emeklileri
En alt düzeyde ücret alan emekliler var. Çok düşük kaldı. Açıklandığı gün fena değildi, enflasyon şartları içinde az kaldı. Bunlar kim? Prim gün sayılarını tamamlamamışlar, daha çok Bağkur'lular. Devlet 'bu insanlarımıza borçlanma imkanı getirelim' demişler.

Prim borçlarını bağladıkları emekli maaşından ödenmiş. Bir sosyal destek bu. Bunların sayısı 500 bin civarında. Bunları da biz nasıl sosyal devlet ücretsiz, gelirsiz kimseyi bırakmaz diye bir düzenleme yaptıysa, bunlar da yeniden ele alınarak düzenlenecek.

En düşük emekli maaşı
En düşük emekli maaşı ne olabilir sorusunu, bütün bu zamlar, oranlar belirlendikten sonra ortaya çıkacak. Emekli maaşları primle ilişkilidir. Kimse prim ödemesin diye muhalefet söylüyor. Bu bağlantıyı ortadan kaldıran bir şey. Biz prim ödeyerek emekli maaşı alıyoruz.

Asgari ücretle bunu birbirine karıştırmamak lazım. Prim ödemese de emekli maaşı verelim mantığı sürdürülebilir değil. En alttakilere seyyanen zam yapmak yöntemimizdir, yukarıdakilere enflasyon farkını dikkate alınan düzenleme yapılır.

Ensonhaber

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