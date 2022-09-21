Memur ve emeklinin zamlı maaşı belli oldu! İşte meslek meslek yeni zamlı maaş tablosu

Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni açıkladığı enflasyon beklenti anketi sonuçları Ocak ayında emekli ve memurlara yapılacak yeni maaş zamlarına yönelik ipucunu verdi. MB'nin 2022 enflasyon beklentisi yüzde 67.73 oldu. MB'nin açıkladığı tahmine göre, yılın ikinci yarısı için 6 aylık enflasyon oranının yüzde 17.83 olacağı hesaplandı.

Türkiye'de emekli zammı ocak ve temmuz aylarında 6 aylık enflasyon rakamlarına göre belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları, ocak ayında bir geçmiş dönemdeki temmuz-aralık dönemindeki 6 aylık enflasyon oranı kadar, temmuz ayında ise ocak-haziran dönemindeki 6 aylık enflasyon rakamları kadar zam alıyor.

Memur ve memur emeklileri ise; her yıl 2 kez önceki aldığı toplu sözleşme zammının üzerindeki 6 aylık enflasyon farkı ile beraber yeni toplu sözleşme zammı alıyor. Temmuz zam döneminde memur ve memur emeklisi yüzde 7 toplu sözleşme zammı alırken, bu rakam ocak döneminde yüzde 8 olacak.

Bu durumda, Merkez Bankası'nın işaret ettiği enflasyon öngörülerine göre, SSK, Bağ-Kur emeklisi ocak zammı yüzde 17.83, memur ve memur emeklisi için ocak zam oranı ise yüzde 18.83 olarak gerçekleşecek.

Memur zammı ne kadar olacak?

2022 yılı için Merkez Bankası enflasyon beklentisi: %67,73

2022 yılının ikinci 6 aylık dilimi için enflasyon beklentisi: 17,83

SSK ve Bağ-Kur emeklileri için Ocak 2023 zammı: %17,83

2022 son 6 ay için Memur enflasyon farkı: %10,83

2023 için Memur toplu sözleşme zammı: %8

Memur ve memur emeklisi zam oranı Ocak 2023: %10,83 + %8 = %18,83

En düşük memur ve emekli maaşı

Buna göre, 9.109 TL olan memur maaşı 10.824 TL'ye, 6.077 TL olan memur emeklisi maaşı 7.221 TL'ye çıkacak.

Emekli öğretmen maaşı...

Tahminlere göre 7.476 lira olan emekli öğretmen maaşı zamdan sonra 8.8884 liraya yükselecek.

Öğretmen maaşı 14.588 TL'ye ulaşır

Yeni maaş hesaplarına göre, ocak zammı ile 1/4 öğretmen maaşı 12.276 TL’den, 14.588 TL’ye yükselecek. Ocak zammıyla birlikte 8/1 polis memuru maaşı 13.747 TL’den 16.336 TL’ye yükselecek

Hemşire 14 bin, doktor 22 bin alacak

Ocak zammıyla birlikte 5/1 lisans mezunhemşire maaşı 11.828 TL’den 14.055 TL’ye, uzman doktor maaşı 18.853 TL'den 22.403 TL’ye çıkacak.

Vaiz maaşı 15 bin TL'yi aşacak

25.984 TL olan profesör maaşı 30.887 TL’ye ulaşacak. 12.752 TL olan vaiz maaşı ise 15.153 TL olacak. SSK ve Bağkur Taban Aylıkları ne kadar olacak? SSK (2000 öncesi) – 4.687 – 5.570 SSK (2000 sonrası) – 2.906 – 3.453 Bağ-Kur (Esnaf) – 4.197 – 4.987 Bağ-Kur (Tarım) – 3.335 – 3.963 SÖZCÜ