Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu

Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.

Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.

Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.

YILLIK TÜFE YÜZDE 78,62 OLDU

Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.

YÜZDE 7 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞA YANSIYACAK

Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.

Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.

ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?

En düşük memur maaşı

MEVCUT MAAŞ: 6429 TL

ZAMLI MAAŞ: 9119 TL

En düşük memur emeklisi

MEVCUT MAAŞ: 4289 TL

ZAMLI MAAŞ: 6083 TL

GENEL MÜDÜR 1/4

MEVCUT MAAŞ: 21330 TL

ZAMLI MAAŞ: 30256 TL

ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4

MEVCUT MAAŞ: 11188 TL

ZAMLI MAAŞ: 15870 TL

MEMUR (Lisans mezunu)9/1 -

MEVCUT MAAŞ: 6854 TL

ZAMLI MAAŞ: 9722 TL

ÖĞRETMEN 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 8668 TL

ZAMLI MAAŞ: 12295 TL

KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 19510 TL

ZAMLI MAAŞ: 27674 TL

BAŞKOMİSER 3/1 -

MEVCUT MAAŞ: 11162 TL

ZAMLI MAAŞ: 15833 TL

POLİS MEMURU 8/1 -

MEVCUT MAAŞ: 9706 TL

ZAMLI MAAŞ:: 13767 TL

UZ. DOKTOR 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 13312 TL

ZAMLI MAAŞ:15288 TL

HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 -

MEVCUT MAAŞ: 8351 TL

ZAMLI MAAŞ:11845 TL

MÜHENDİS 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 11440 TL

ZAMLI MAAŞ:16227 TL

TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 -

MEVCUT MAAŞ: 7132 TL

ZAMLI MAAŞ:10116 TL

PROFESÖR 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 18369- TL

ZAMLI MAAŞ:26056 TL

ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 -

MEVCUT MAAŞ: 10809 TL

ZAMLI MAAŞ:15332 TL

VAİZ 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 9003 TL

ZAMLI MAAŞ:12770 TL

AVUKAT 1/4 -

MEVCUT MAAŞ: 10934 TL

ZAMLI MAAŞ:15509 TL

ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI

Müşteşar (1/1)

MEVCUT MAAŞ: 15459 -

ZAMLI MAAŞ: 21928 TL

Genel Müdür (1/1)

MEVCUT MAAŞ:13664 -

ZAMLI MAAŞ: 19382 TL

Şube Müdürü (Lisans - 1/4)

MEVCUT MAAŞ:5243 –

ZAMLI MAAŞ: 7437 TL

Memur (Lisans - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 5130 –

ZAMLI MAAŞ: 7276 TL

Kaymakam 1. Sınıf (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 8956 –

ZAMLI MAAŞ: 12704 TL

Polis memuru (8/1)

MEVCUT MAAŞ: 5456 –

ZAMLI MAAŞ: 7739 TL

Hemşire (Lisans - 1/4)

MEVCUT MAAŞ: 5128 –

ZAMLI MAAŞ: 7274 TL

Mühendis (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 6433 –

ZAMLI MAAŞ: 9125 TL

Teknisyen (Lise-1/4)

MEVCUT MAAŞ: 4477 –

ZAMLI MAAŞ: 6350 TL

Profesör (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 12238 –

ZAMLI MAAŞ: 17359 TL

İmam-hatip

MEVCUT MAAŞ: 5275 –

ZAMLI MAAŞ: 7482 TL

Avukat (1/4)

MEVCUT MAAŞ: 5275 –

ZAMLI MAAŞ: 7482 TL

NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Haber7