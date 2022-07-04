Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu
Haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilerin zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve memur emeklisinin zammı yüzde 41,69, SSK – Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ise yüzde 42,35 oldu.
Enflasyon haziran ayında yüzde 4,95 artış kaydetti. TÜİK verilerine göre, 6 aylık enflasyon yüzde 42,35 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranlarının açıklanmasının ardından milyonları ilgilendiren zam oranları da netleşti.
Memur ve memur emeklileri yılda iki kez maaşlarını zamlı alıyor. Zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor ve geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı fark oluşursa maaş zammına yansıyor. Memurlar ocak ayında yüzde 7,5 zam almıştı.
Memur ve memur emeklileri yüzde 34,85 enflasyon farkı alacak. Yüzde 7'lik toplu sözleşme zammıyla temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 41,69 olacak.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de yılda iki kez aylıklarına zam alıyor. Bu oran 6 aylık enflasyon rakamına göre belirleniyor. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 42,35 zam alacak.
YILLIK TÜFE YÜZDE 78,62 OLDU
Türkiye İstatistik Kurumu, Haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını duyurdu. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) Haziran ayında yıllık yüzde 78,62, aylık yüzde 4,95 arttı.
YÜZDE 7 TOPLU SÖZLEŞME ZAMMI VE 6 AYLIK ENFLASYON FARKI MAAŞA YANSIYACAK
Memurlar toplu sözleşmede yılın ikinci yarısı için yüzde 7 oranında zam hakkı kazandı.
Kamu çalışanları ayrıca 6 aylık enflasyon oranının yüzde 7,5'i aşan kısmı için de enflasyon farkı alacak.
Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklilerine zamlı maaşları 8 Temmuz'da ödenecek.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri ise 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alacak.
ZAMLI MAAŞLAR NE KADAR?
En düşük memur maaşı
MEVCUT MAAŞ: 6429 TL
ZAMLI MAAŞ: 9119 TL
En düşük memur emeklisi
MEVCUT MAAŞ: 4289 TL
ZAMLI MAAŞ: 6083 TL
GENEL MÜDÜR 1/4
MEVCUT MAAŞ: 21330 TL
ZAMLI MAAŞ: 30256 TL
ŞUBE MÜDÜRÜ (Lisans mezunu)1/4
MEVCUT MAAŞ: 11188 TL
ZAMLI MAAŞ: 15870 TL
MEMUR (Lisans mezunu)9/1 -
MEVCUT MAAŞ: 6854 TL
ZAMLI MAAŞ: 9722 TL
ÖĞRETMEN 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 8668 TL
ZAMLI MAAŞ: 12295 TL
KAYMAKAM 1. SINIF 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 19510 TL
ZAMLI MAAŞ: 27674 TL
BAŞKOMİSER 3/1 -
MEVCUT MAAŞ: 11162 TL
ZAMLI MAAŞ: 15833 TL
POLİS MEMURU 8/1 -
MEVCUT MAAŞ: 9706 TL
ZAMLI MAAŞ:: 13767 TL
UZ. DOKTOR 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 13312 TL
ZAMLI MAAŞ:15288 TL
HEMŞİRE (Lisans mezunu) 5/1 -
MEVCUT MAAŞ: 8351 TL
ZAMLI MAAŞ:11845 TL
MÜHENDİS 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 11440 TL
ZAMLI MAAŞ:16227 TL
TEKNİSYEN (Lise mezunu) 11/1 -
MEVCUT MAAŞ: 7132 TL
ZAMLI MAAŞ:10116 TL
PROFESÖR 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 18369- TL
ZAMLI MAAŞ:26056 TL
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 7/1 -
MEVCUT MAAŞ: 10809 TL
ZAMLI MAAŞ:15332 TL
VAİZ 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 9003 TL
ZAMLI MAAŞ:12770 TL
AVUKAT 1/4 -
MEVCUT MAAŞ: 10934 TL
ZAMLI MAAŞ:15509 TL
ZAMLI MEMUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
Müşteşar (1/1)
MEVCUT MAAŞ: 15459 -
ZAMLI MAAŞ: 21928 TL
Genel Müdür (1/1)
MEVCUT MAAŞ:13664 -
ZAMLI MAAŞ: 19382 TL
Şube Müdürü (Lisans - 1/4)
MEVCUT MAAŞ:5243 –
ZAMLI MAAŞ: 7437 TL
Memur (Lisans - 1/4)
MEVCUT MAAŞ: 5130 –
ZAMLI MAAŞ: 7276 TL
Kaymakam 1. Sınıf (1/4)
MEVCUT MAAŞ: 8956 –
ZAMLI MAAŞ: 12704 TL
Polis memuru (8/1)
MEVCUT MAAŞ: 5456 –
ZAMLI MAAŞ: 7739 TL
Hemşire (Lisans - 1/4)
MEVCUT MAAŞ: 5128 –
ZAMLI MAAŞ: 7274 TL
Mühendis (1/4)
MEVCUT MAAŞ: 6433 –
ZAMLI MAAŞ: 9125 TL
Teknisyen (Lise-1/4)
MEVCUT MAAŞ: 4477 –
ZAMLI MAAŞ: 6350 TL
Profesör (1/4)
MEVCUT MAAŞ: 12238 –
ZAMLI MAAŞ: 17359 TL
İmam-hatip
MEVCUT MAAŞ: 5275 –
ZAMLI MAAŞ: 7482 TL
Avukat (1/4)
MEVCUT MAAŞ: 5275 –
ZAMLI MAAŞ: 7482 TL
NOT: Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hebasında çalışmayan eş ve iki çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.
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