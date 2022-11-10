Memur ve emekli zammı ile sosyal yardım ödemeleri de artıyor! En yükseği 4 bin 90 lira olacak

Memur ve emekli zammı için Ekim ayı enflasyonunun açıklanması sonrası 4 aylık rakamlar netleşti. Artık milyonlar Ocak 2023 zammı için önümüzdeki 2 aylık enflasyon verisini beklemeye geçti. TÜİK tarafından son açıklanan enflasyon oranı Ekim 2022 için aylık yüzde 3,54, yıllık ise yüzde 85,51 oldu. Enflasyon hesabına göre 4 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 10,84’e, memur zammı ise 11,84’e yükseldi. Ocak ayında memur emeklisi ve memur maaşları için belirlenecek zam oranı aynı zamanda sosyal yardımları ve kıdem tazminatı tavanını da yükseltecek.

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ DE ARTIYOR

Bu kapsamda AA Finans, TCMB Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre hesaplanan ve 4 aylık kesinleşen zam oranına göre sosyal yardım ödemeleri için yeni zamlı rakamlar da belli oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yılın ikinci yarısı için enflasyon beklentisi yüzde 17,86 olurken, AA Finans’ın anketine göre bu oran yüzde 21,61 olarak hesaplandı. İşte enflasyon beklentileri göre yeni 65 yaş aylığı, evde bakım desteği, kronik hasta yardımı ve engelli aylığı hesabı...

İŞTE YENİ ÖDEME MİKTARLARI

Buna göre mevcut 1,537 lira olan 65 yaş aylığının TCMB hesabına göre 1,827, AA Finans’ın rakamlarına göre 1,885 lira olması bekleniyor. 4 aylık kesinleşen enflasyon oranına göre ise net rakam şu an için 1,719 lira.

3 bin 336 lira olan evde bakım desteğinin TCMB enflasyon tahminine göre 3 bin 965, AA Finans’a göre 4 bin 90 lira olmak tahmin ediliyor. 4 aylık kesinleşen rakam 3 bin 731 lira oldu.

Kronik hasta bakım ödemesi şu anda 3 bin 336 lira. Yeni yılda bu rakamın TCMB’ye göre 3 bin 965, AA Finans’a göre ise 4 bin 90 liraya yükseleceği öngörülüyor. 4 aylık enflasyon farkına göre ise şimdiden 3 bin 731 liralık zam kesinleşti.

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Yüzde 40-69 arası engelli raporuna sahip vatandaşların aldığı ödeme şu an 1,227 lira. Bu rakamın yukarıdaki sırayla 1,458 ve 1,504 liraya yükselmesi bekleniyor. 4 aylık netleşen ödeme miktarı ise 1,372 lira.

Yüzde 70 ve üstü rapora sahip engelli vatandaşlar ise şu an 1,840 lira ödeme alıyor. Bu rakamın yeni yılda 2 bin 187 lira ya da 2 bin 256 liraya yükselmesi tahmin ediliyor. 2 bin 58 lira ise şimdiden cepte.

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