Memur ve emekli zammı için gözler Meclis'teydi! Maaş zamları, sözleşmelilere kadro...

Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamla ilgili beklenen haber geldi. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Teklifin ilk imza sahibi olarak sunum yapan AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, memur ve emekli maaş artışlarına ilişkin açıklamasını, istişarelerde bulunarak yaptığını belirtti.

Erdoğan'ın, söz konusu maaşların yüzde 5 daha artırılmasına yönelik açıklamayı, gerekli görüşmelerin ardından gerçekleştirdiğini anlatan Elitaş, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hem yürütmenin başı hem de AK Parti Genel Başkanı. Bir siyasi parti genel başkanının bu şekilde bir şey söylemesini, 'abes' diye ifade etmek söz konusu değildir." sözlerini sarf etti.

SÖZLEŞMELİLERE KADRO DÜZENLEMESİ AYRI BİR TEKLİF OLARAK SUNULDU

Elitaş, bu teklifi, sözleşmelilere kadro verilmesine yönelik düzenlemeyle birlikte TBMM Başkanlığına sunmayı planladıklarını, ancak bazı konular netleşmediği için ayrı bir teklif olarak sunduklarını aktardı. Mustafa Elitaş, teklifi, diğer siyasi parti gruplarıyla istişare ederek, yarın TBMM Genel Kurulunda görüşerek kanunlaştırmayı planladıklarını anlattı.

ASGRİ ÜCRET, MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARINA YAPILAN ZAMLAR

İktidarları sırasında asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yönelik yapılan zamları sıralayan Elitaş, "Büyümeden kaynaklanan refah artışının toplumun her kesimine yansıması öncelikli politikamız olmuştur." ifadesini kullandı.

"TOPLAM 300 MİLYAR LİRALIK ETKİSİ VAR"

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Türkiye'nin zenginliğinin, çalışanlar başta olmak üzere ülkenin her kesimine yansıtılacağı" yönündeki açıklaması bağlamında hazırladıkları kanun teklifiyle, kamu görevlisi ve emekli maaş artış oranının yüzde 30'a yükseltileceğini kaydetti.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 LİRAYA YÜKSELTİLECEK

Düzenlemeyle en düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltileceğine işaret eden Elitaş, bu durumda 2 milyon 721 bin emeklinin bulunduğunu vurguladı.

Elitaş, asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına yönelik düzenlemeyi anımsatarak, "2023'de belirlenen asgari ücretle birlikte, vazgeçeceğimiz vergi tutarının 374,3 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz." bilgisini paylaştı.

1,7 MİLYON İŞ YERİ VE 7,5 MİLYON SİGORTALI FAYDALANACAK

Asgari ücret işveren desteğini, bu yılın ilk yarısında sürdüreceklerini dile getiren Elitaş, "Asgari ücret işveren desteği tutarını aylık 100 liradan 400 liraya çıkarıyoruz. Bu destekten 1,7 milyon iş yeri ve yaklaşık 7,5 milyon sigortalının faydalanacağını öngörüyoruz." dedi.

AK Parti'li Elitaş, teklifin etki analizine ilişkin de şöyle konuştu:

"En düşük emekli aylığının 3 bin 500 liradan 5 bin 500 liraya yükseltilmesinin 2023 yılı için maliyeti 21,9 milyar lira, emekli aylıklarında yüzde 30'luk artış 131,5 milyar lira, asgari ücret desteğinin Ocak-Haziran döneminde 400 lira uygulanmasının maliyeti 17,1 milyar lira, İstanbul'da Şampiyonlar Ligi müsabakaları için getirilmiş kurumlar vergisi istisnasının maliyeti yaklaşık 120 milyon lira, kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde yüzde 30 artış 128,4 milyar lira. Toplam 300 milyar liralık etkisi var."

GÖRÜŞMELER SIRASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Öte yandan görüşmeler sırasında zaman zaman tansiyon yükseldi. CHP milletvekilleri, toplantı öncesinde komisyon salonunda, "Almaya gelince sokak enflasyonu, vermeye gelince tabela enflasyonu"; "Vergi, harç ve cezalara yüzde 123, emekliye yüzde 30"; “Emekliye büyümeden yüzde 100 zam verilsin"; "Emekliler arasındaki maaş eşitsizliği giderilsin, intibak düzenlemesi yapılsın" ve "Aylık bağlama oranları artırılsın" yazılı dövizleri gösterdi.

Komisyon Başkanı AK Parti Bingöl Milletvekili Cevdet Yılmaz, basın toplantılarının milletvekillerinin doğal hakkı olduğunu ve TBMM'de bunun için basın toplantısı salonu bulunduğunu belirterek, "Komisyon salonunda bu tarz toplantıların yapılması usulümüze uygun değildir." diye konuştu.

AK PARTİ VE CHP'Lİ VEKİLLER ARASINDA GERGİNLİK

Bunun üzerine AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, milletvekillerinin basın toplantısı yapmadığını, dövizlerle konuştuklarını söyleyerek, basın toplantısı yapılsa da bunun sıkıntı yaratıp yaratmayacağının tartışılır olacağını savundu.

Teklifin milyonlarca çalışanı ilgilendirdiğine işaret eden Kuşoğlu, teklifin etki analizinin çok iyi yapılması gerektiğini söyledi.

Kuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, bir gün içerisinde memur ve emekliye yüzde 5 daha zam yapılmasına yönelik açıklamada bulunduğunu anımsatarak, "Güçler ayrılığı ilkesinin uygulanacağı söyleminin tersine yürütmenin yasama üzerinde bir tahakkümünün söz konusu olduğunu" öne sürdü.

"MİLYONLARCA İNSANIMIZIN BEKLENTİLERİNİ GECİKTİRMEYE GEREK YOK"

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, salonda işveren temsilcileri en ön sıralarda otururken işçi ve emekçi temsilcilerinin en arka sıralarda oturduğunu söyleyerek bu durumu eleştirdi.

AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş, Paylan'a "Fabrikanda çalışan işçileri kendi makamında oturtuyor musun?" diye sordu.

Muhalefet milletvekillerinin tepki göstermesinin ardından Güneş, "İşçilere çok değer veriyormuşsunuz gibi siyaset yapıyorsunuz. İşçiler bizim için de değerli. İşçiler de işveren de çok kıymetli, hiçbir ayrım yoktur. Oturma düzeninin nasıl olacağına biz karışmıyoruz. Bunun üzerinden siyaset yapmanın doğru olmadığını söylüyoruz." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, "Milyonlarca insanımızın beklentisi olan bir kanun teklifimizi konuşacağız. İşveren temsilcileri de emekli, memur ve emekçilerimizin temsilcileri de var. Hepsi bizim için kıymetlidir. Hiçbir bir ayrım yapmıyoruz. Burada hiçbir şekilde bir yer gösterme olmamıştır, isimlik konulmamıştır. Kime söz verdiysem en ön sıraya çağıracağım, herkesin görebileceği yerde komisyonumuza hitap edecek. Olmayan sorunlarla milyonlarca insanımızın beklentilerini geciktirmeye gerek yok." değerlendirmesinde bulundu.

"SAYIN TANAL ŞOV YAPIYORSUNUZ"

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal'ın, usule ilişkin söz istemesi üzerine Komisyon Başkanı Yılmaz, komisyon üyesi olmayan milletvekillerine usule ilişkin söz vermediğini söyledi. CHP'li Tanal, iç tüzüğe göre söz hakkını istediğini savunarak Yılmaz'a tepki gösterdi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, "Sayın Tanal şov yapıyorsunuz. Şov yapma." ifadelerini kullandı.

CHP'li Tanal ile AK Parti milletvekilleri arasında tartışma yaşanması üzerine Başkan Yılmaz, komisyona ara verdi.

Aranın ardından söz alan HDP'li Paylan, AK Parti milletvekillerinin üslubunu eleştirdi. Bunun üzerine AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora ile Paylan arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, milletvekillerine bu tür söylemlerin yakışmadığını, Meclisin itibarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Durmuş Yılmaz, 2023 yılı bütçesinin kabul edildiğini anımsatarak, "Görüşeceğimiz teklif, doğrudan doğruya bütçeyi ilgilendiren bir düzenleme. Bütçe görüşmeleri sırasında niye tartışılmadı? Burada büyük bir usul hatası var." şeklinde konuştu.

AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yegin, muhalefet milletvekillerinin, salondaki oturma sırasından haksız şekilde bahsettiğini, komisyonda hiç kimsenin oturma sırasına müdahale edilmediğini söyledi. Yegin, "Bir istismara, sapmaya, saptırmaya hep birlikte şahitlik ettik. Buranın usulü her zaman budur. Bir başkası, bir başkasının önüne bile isteye oturtulmaz." dedi.

CHP'li Tanal, AK Parti'li Yegin'in kravat takmadığını belirterek, bunun iç tüzüğe uygun olmadığını söyledi.

MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, teklife ilişkin usul tartışmasının, anayasa, mevzuat ve iç tüzüğe uygun olup olmadığı yönünde gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. Bu tartışmanın, milyonlarca insanın beklentisi olan bir düzenlemeyi akamete uğratma amacı taşıyıp taşımadığını soran Aksu, provokasyon ve şov yapmak isteyenler için uygun başka platformlar bulunduğunu kaydetti.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, "Her teklifte 'TBMM'nin yetkisi gasbediliyor.' deniliyor. Biz burada geyik muhabbeti mi yapıyoruz? Cumhurbaşkanı maaş artışlarını açıklıyor; partisine, ortağına güveniyor. Yetki TBMM'de. Biz bu kanunu çıkarmazsak uygulama imkanı yok. Memur ve emekli maaşlarına burada ekstra bir artış söz konusu. Zam oranını bütçede belirlemiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Komisyon Başkanı Yılmaz, yürütme ve yasama arasında etkileşim ve ortak çalışma olacağını, bunun eşyanın tabiatı gereği olduğunu belirterek, halkın yüzde 50'sinden fazlasının oyuyla seçilen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, partisinin ve Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP'nin TBMM'de temsil edildiğini anımsattı. Yılmaz, "Nihai söz söyleme yetkisi Meclisindir." dedi.AA