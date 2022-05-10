Memur ve emekli zammı hakkında son dakika açıklaması! Bakan Bilgin, tarih vererek duyurdu

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren düzenlemeyi dün kabine toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurmuştu. Konuyla ilgili ayrıntılar ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bilgin, hükümetin, çalışanları, emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Temmuz ayında yapılacak enflasyon farkı artışları ve diğer düzenlemelerle dar gelirlilerin alım gücünü biraz daha iyileştireceğiz" ifadelerine ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Bilgin, memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının ödeneceğini, emeklilerin ise gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranında zam alacaklarını hatırlattı.

BAKAN BİLGİN HAZİRAN AYINI İŞARET ETTİ

Hükümet olarak çalışanları ve emeklileri enflasyonun tahribatından koruyacak çalışmalarının olduğunu belirten Bilgin, haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte çalışmaya ilişkin yol haritasını belirleyeceklerini kaydetti.

ERDOĞAN: ALIM GÜCÜNÜ İYİLEŞTİRECEĞİZ

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısı sonrası flaş açıklamalarda bulunmuştu. Erdoğan şu ifadeleri kullanmıştı: "Vatandaşlarımızın hayat pahalılığının yol açtığı sıkıntılar sebebiyle zor günler geçirdiğini biliyoruz. Bilhassa dar gelirli insanlarımızın alın güçlerinde ki düşüşün farkındayız. Bir yandan enflasyonu dinleyecek tedbirleri alırken diğer yandan da ücretlerde yaptığımız artışlarla alım gücündeki gerilemeyi telafi etmeye çalışıyoruz.

HAZİRAN ENFLASYONU NEDEN ÖNEMLİ?

Memur ve memur emeklileri temmuz ayında toplu sözleşme gereği ek olarak enflasyon farkı alıyor. 6 aylık enflasyon farkı mevcut sözleşme zammına ekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 ayda bir zam alıyor. Ocak-haziran döneminde oluşan enflasyon oranı kadar emekli maaşlarına zam yapılıyor. Bu nedenle memur ve emeklilere yapılacak zam oranları için 4 Temmuz'da açıklanacak haziran enflasyonu belirleyici olacak.

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