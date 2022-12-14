Memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı belli oldu! İşte kesinleşen 5 aylık zam oranı ve yeni maaşlar

Emekli ve memur maaşlarına zam geliyor. Yeni emekli ve memur maaşlarına gelebilecek zam oranı tek tek açıklandı.

ENFLASYON FARKI İLE EMEKLİ MAAŞI ZAMMI GELİŞMELERİ

En son kasım ayı enflasyon rakamları belli oldu. Enflasyon Kasım ayında yüzde 2,88 artarken yıllık bazda yüzde 84,39 oldu. 5 aylık SSK ve Bağ-Kur emekli zammı yüzde 14,04 oldu.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ TL OLACAK?

Temmuz ayında gelen zam sonrasında en düşük emekli maaşı 3500 TL olmuştu. Ocak ayında emekli zammı yüzde olursa en düşük emekli maaşı 4550 TL'ye yükselecek. Vergi Uzmanı Muhammet Bayram, emekli zammı ile ilgili açıklama yaptı. Bayram; Memur ve emekliler için artışlar enflasyon farkı kadar olacak yılın ikinci alt ayın enflasyon farkı kadar.

Merkez Bankası’nın beklentisi her ne kadar yüzde 60’tan 65’e yükseltilse de beklenti anketlerine göre yüzde 75’lik bir enflasyon bizi bekliyor. Yani yüzde 42.35 ilk 6 ayda alındığına göre yüzde 30 ile yüzde 35’lik bir enflasyon farkı memur ve emeklilerimize verilecektir. En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL seviyesindedir. Hatta bununla ilgili bu tutarın asgari ücret seviyesinde olması sendikalarca talep ediliyor. Ancak en düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL üzerinde yüzde 30’luk artış olursa 4 bin 550 TL, yüzde 35’lik artış olursa 4 bin 725 TL, yüzde 40’lık artış olursa 4 bin 900 TL olacaktır.” dedi.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI İLE 5 AYLIK ORAN NETLEŞTİ!

TÜİK kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyatları kasımda aylık olarak yüzde 2.88, yıllık ise yüzde 84.39 yükseldi. Kasım ayı enflasyon oranı açıklandı. Buna göre Temmuz ayından itibaren 5 aylık enflasyon artış oranı maaş zammı için yüzde 14.04 olarak kaydedildi. Zam oranlarının ardından yapılan hesaplamaya göre memurlara en az yüzde 15,11 zam yapılacak. Enflasyon artış oranıyla yapılacak en az zam tutarı arasındaki 1,07'lık fark ise toplu sözleşme farkının enflasyon artışına eklenmesi sonucu ortaya çıkıyor.

MEMUR MAAŞLARINA NE KADAR ZAM GELECEK?

Memur maaşlarına 6 aylık enflasyon farkının toplamına göre zam yapılır. Son zam Temmuz ayında Haziran ayı enflasyon farkının açıklanmasıyla birlikte yapıldı. Yani Temmuz ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon oranı ve bu orana yüzde 8'lik toplu sözleşme farkının eklenmesiyle memur maaşları 3 Ocak 2023'te netleşmiş olacak. Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları temmuz – aralık dönemindeki enflasyon oranında artırılacak.

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise temmuz ayında yapılan yüzde 7’lik toplu sözleşme zammına göre hesaplanan enflasyon farkı ile gelecek yılın ilk yarısında uygulanacak yüzde 8 toplu sözleşme zammına göre belirlenecek. Kasım ve aralık aylarında yıllık enflasyonun baz etkisinden dolayı azalması bekleniyordu. Ancak, kasım ayındaki düşüş beklenenden daha az oldu. Merkez Bankası son enflasyon raporunda yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65,2 olarak açıkladı.

MAAŞ ZAMMI SENARYOLARI

Memur maaşları ve emekli memur aylıkları ise enflasyon olasılıklarına göre şöyle artacak: Yıllık enflasyon Maaş artışı Yüzde 65,2 Yüzde 17,13 Yüzde 70,5 Yüzde 20,87 Yüzde 73,7 Yüzde 23,17 Yüzde 78,6 Yüzde 26,62

REFAH ZAMMI OLACAK MI?

Enflasyonda özellikle son bir yılda yaşanan yüksek artış dolayısıyla ücretlilerin alım gücü azaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla enflasyonun maaşlarda yarattığı tahribatı gidermek amacıyla refah zammı yapılması için çalışma yürütüldüğü bir süre önce kulislere yansıdı. Memur maaşlarına bu yılın ocak ayında yüzde 5 toplu sözleşme zammı yapılacak iken yüzde 2,5 oranında ilave artış yapılmıştı. Benzer bir artışın gelecek yıl ocak ayında da yapılması bekleniyor.

Şehrivan Gazetesi