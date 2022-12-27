Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek

Asgari ücret netleştikten sonra SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, memur emekli aylıklarına ve memur maaşlarına gelecek zam merak edilmeye başlandı.

EKONOMİ 27.12.2022, 09:30 27.12.2022, 10:05
Memur ve emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek

Asgari ücret, olağanüstü şartlar gerektirmedikçe yılda bir kez belirleniyor. 2023'te uygulanacak olan asgari ücret, temmuz ayına göre yüzde 54,66 oranında artırılarak net 8 bin 506 olarak uygulandı.

İşverene de geçen yıl sağlanan 100 liralık asgari ücret desteği 250 liraya çıkartılarak devam ettirildi.

Türkiye'de 7 milyon asgari ücretli varken 4,8 milyon memur ve 2 milyondan fazla da memur emeklisi var.

Şimdi sıra emekli ve memur maaşlarında
Kamuoyunda şimdi emekli ve memurların maaşlarının ne olacağı merakla bekleniyor. Bu iki kesimin maaşları, toplu sözleşme şartları kapsamında yılda iki kez belirleniyor.

Bu maaşlar da 3 Ocak'ta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyonunu açıklayınca netleşecek.

En son açıklanan kasım ayı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aylık yüzde 2,88 ve yıllık ise yüzde 84,39 olmuştu.

Yüzde 20-21 zam kesinleşti
SSK ve Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin arasında yüzde 1 zam oranı farkı gözüküyor.  Şu andaki hesaplamalarda SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yaklaşık yüzde 20, memur ve memur emeklileri içinse yüzde 21'lik bir zam belirdi.

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşları nasıl belirleniyor
SSG ve Bağ-Kur emekli maaşlarının zam oranı, yılın ikinci yarısını oluşturan 6 aylık enflasyon farkı olarak uygulanıyor.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 67 olursa zam oranı: Yüzde 17,5

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) raporu ve beklenti anketini baz olarak aldığımızda yıl sonu enflasyonunun yüzde 67 olduğunu düşünürsek, 6 aylık enflasyon farkına aralık ayında yüzde 3 ek geldiğinde toplam SSK ve Bağ-Kur maaşının artışı yüzde 17,5 olarak uygulanacak.

Yıl sonu enflasyonu yüzde 70 olursa zam oranı: Yüzde 19,8

Yıl sonu enflasyonunun yüzde 70 olduğunu düşünürsek, 6 aylık enflasyon farkına aralık ayında yüzde 5 ek geldiğinde toplam SSK ve Bağ-Kur maaşının artışı yüzde 19,8 olarak uygulanacak.

En düşük SSK, Bağ-Kur emeklisi maaşı ne olacak?
SSK emeklisi (2000 öncesi): 4 bin 687 liradan 5 bin 524 liraya çıkacak

SSK emeklisi (2000 sonrası): 2 bin 906 liradan 3 bin 425 liraya çıkacak

Bağ-Kur esnaf emeklisi: 4 bin 197 liradan 4 bin 947 liraya çıkacak

Bağ-Kur tarım emeklisi: 3 bin 335 liradan 3 bin 931 liraya çıkacak

En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı
Şu anda en düşük emekli aylığı 3 bin 500 lira olarak uygulanıyor. Bu oranın da artırılması bekleniyor.

Memur ve memur ekmeklilerinin maaş zammı nasıl hesaplanıyor
Emekli sandığı çalışanlara gelindiğinde ise, memurların ve memur emekli aylıkları ise toplu iş sözleşmesinden gelen zam ve bu zammın enflasyon farkını geçen kısmının toplanmasından elde ediliyor.

Yüzde 67 enflasyona memur ve emeklisine: Yüzde 18,6 zam

Buna göre de, yıl sonu enflasyonu eğer yapılan anket sonuç ve yayınlanan raporlar doğrultusunda açıklanırsa yani enflasyon yüzde 67 olursa toplu sözleşmeden gelen yüzde 8 zam ile birlikte yüzde 18,6 zam gerçekleşecek.

Yüzde 70 enflasyona memur ve emeklisine: Yüzde 18,6 zam

Memurların ve memur emekli aylıkları için yıl sonu enflasyonu yüzde 70 gelirse yüzde 21 zam olarak açıklanacak.

En düşük memur maaşı
Temmuz ayı itibarıyla aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 9 bin 105 liraya, en düşük memur emekli aylığı 6 bin 78 liraya çıkmıştı.

En düşük memur ve memur emeklisi maaşı ne olacak?
6 aylık enflasyon farkına göre en düşük memur maaşı 11 bin 17 lira olacak ve en düşük memur emeklisi ise 7 bin 354 lira olacak.

Memurlarda kim ne kadar maaş alır
Memurlar ve emekliler için tahmin edilen enflasyona göre gerçekçi olasılıkları hesapladık.

Temmuz maaşı / Yüzde 20 zamlı yeni maaş

  • Vali: 32 bin 677 lira / 39 bin 212,4 lira
  • Genel müdür (1/4): 28 bin 382 lira / 34 bin 58,4 lira
  • Şube müdürü (Lisans - 4/1): 12 bin 982 lira / 15 bin 578,4 lira
  • Memur (Lise - 15/1): 9 bin 51 lira / 10bin 861,2 lira
  • Öğretmen (9/1): 10 bin 47 lira / 12 bin 56,4 lira
  • Kaymakam 1. sınıf (4/1):  17 bin 629 lira / 21 bin 190,8 lira
  • Başkomiser (8/1): 14 bin 331 lira / 17 bin 197,2 lira
  • Polis memuru (11/1): 13 bin 132 lira / 15 bin 758,4
  • Pratisyen hekim (8/1): 15 bin 263 lira / 18 bin 288,6 lira
  • Uzman hekim (7/1): 15 bin 980 lira / 19 bin 176 lira
  • Hemşire (Lisans - 9/1) 11 bin 260 lira / 13 bin 512 lira
  • Mühendis (8/1): 13 bin 905 lira / 16 bin 686 lira
  • Teknisyen (Teknik lise-13/1): 9 bin 760 lira / 11 bin 712 lira
  • Araştırma görevlisi (8/1): 14 bin 543 lira / 17 bin 451,6 lira
  • Vaiz (Lisans - 9/1): 10 bin 647 lira / 12 bin 776,4 lira
  • Avukat (9/1): 13 bin 401 lira / 16 bin 81,2 lira
  • Hizmetli (Lise-15/1): 8 bin 435 lira / 10 bin 122 lira

Hesaplanan yüzdelerden daha fazla artış bekleniyor
Emeklilerin ve memurların maaşlarının enflasyona ezdirilmeyeceği gündeme getirildiği ve asgari ücretin de yüzde 54,66 oranında artırıldığı, ayrıca memur maaşlarında da bu yönde karar alınacağı dillendirildiği için refah payı ve çeşitli ek zamlarla rakamın daha da artırılacağı düşünülüyor.

Kamunun istihdam sayısı
Kamuda memur, sözleşmeli personel ve işçi statülerinden personel istihdam ediliyor. Haziran 2021 itibarıyla kamu, 2 milyon 960 bin 924'ü memur, 529 bin 37'si sözleşmeli personel, 1 milyon 237 bin 220'si işçi, 107 bin 27'si diğer statülerde (yargı mensubu-öğretim elemanı-kamu bankaları vs) olmak üzere toplam 4 milyon 834 bin 208 personele istihdam sağlıyor.

Ensonhaber

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