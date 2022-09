Memur ve emekli maaş zammı için geri sayım başladı!

Temmuz ayında maaşları artan memur ve emekliler önümdeki yıl için zam miktarlarını araştırmaya başladı. Hafta başında TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. Orta Vadeli Program da Resmi Gazete’de yayınlandı. Buna göre 2022 enflasyon hedefi yüzde 65 oldu. 6 aylık enflasyon rakamlarına göre uygulanacak zam oranı için iki veri belli olurken, milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği maaş zammı için oranlar netleşmeye başladı.

YIL SONUNDAKİ ENFLASYON RAKAMINA GÖRE BELLİ OLACAK

Memur ve emeklilerin 2023 yılında alacağı zamlar geçtiğimiz yıl yapılan 6'ncı toplu sözleşmede belirlenmişti. Buna göre 4 milyon memur ile 2 milyondan fazla memur emeklisi ilk 6 ayda yüzde 8, ikinci 6 ayda da yüzde 6 zam alacak. Bu zamlara ek olarak enflasyon farkı da eklenecek. Şu ana kadar 2 aylık enflasyon verisi belli oldu. Buna göre Temmuz-Ağustos enflasyonu yüzde 3.86 olarak gerçekleşti.

Konuyla ilgili Milliyet’e açıklamalarda bulunan Vergi Uzmanı Muhammet Bayram şu ifadeleri kullandı: “Sene başından itibaren ocak ayında bir zam yapıldı. Ocaktaki zam bir önceki enflasyon farkıydı. Memur ve emeklilere yüzde 2,2-5 enflasyon farkı verildi. Yine aynı şekilde bu sene haziran sonu itibarıyla yeni bir zam daha yapıldı. İlk 6 ayın enflasyon farkıydı. Bizim 1 Ocak’ta göreceğimiz zamlar aslında 1 Temmuz itibarıyla ve 31 Aralık arası enflasyon farkı olacak.

Her ayın gerçekleşen enflasyonu TÜİK verilerine göre aslında burada memur ve emeklilere yapılacak zam demektir. Hem OVP’de hem İstanbul Ticaret Odası’nın enflasyon araştırması tahmini verilerdir. OVP’de hükümet tahmini olarak enflasyonu açıklıyor. Şu an gıda enflasyonu yüzde 99’larda. Bununla beraber asıl bizim dikkate almamız gereken oranlar her ayın TÜİK verisine göre gerçekleşmiş orandır

YÜZDE 15'LİK ZAM TAHMİNİ

Şu anda temmuz ve ağustosun gerçekleşmiş enflasyon farkları yüzde 3.83’tür. Hem memurlar hem de emekliler için 2 aylık bir zam farkı var. Ama hala 4 aylık sürede enflasyonu tahmin etmek biraz zordur. Ancak yine güncel verilere göre 6 aylık enflasyonun sene sonu itibarıyla enerji fiyatlarındaki baz etkinin azalacağı ve enflasyonun da gerileyeceği göz önünde bulundurularak yılın ikinci 6 aylık döneminde enflasyonun yüzde 15’i geçmeyeceği yönündedir. Bu bir tahmindir ama gerçekleşen enflasyon şu anda temmuz ve ağustos ayları itibarıyla yüzde 3.86’dır. Diğer 4 aylık enflasyon açıklanınca net enflasyon farkı ortaya çıkacaktır.

TAHMİNLERE GÖRE EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI

Bir önceki dönemde emeklilere yüzde 42.35 emeklilere zam yapıldı. Memurlara da yüzde 41.69’luk bir zam yapıldı. Gerçekleşen enflasyonun yüzde 15 olacağı belirlenirse eğer hem emeklilerin hem memurların en az yüzde 15’lik bir zam alacağını tahmin edebiliriz. Yüzde 15'lik enflasyon farkı dikkate alınırsa eğer, en düşük memur maaşı 9.105 TL'den 10.470 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise 6.078 TL'den 6.990 TL'ye yükselmesi bekleniyor."

2023 TAHMİNİ MEMUR MAAŞLARI LİSTESİ (OCAK 2022- TEMMUZ 2022- OCAK 2023)

Araştırma görevlisi (7/1) – 10,809 – 15,311 – 17,607 TL

Uzman doktor (1/4) – 13,332 – 18,853 – 21,680 TL

Mühendis (1/4) – 11,440 – 16,205 – 18,635 TL

Avukat (1/4) – 10,934 – 15,485 – 17,807 TL

Genel Müdür (1/4) – 21,330 – 29,809 – 34,280 TL

Şube Müdür (Lisans) – 11,188 – 15,848 – 18,225 TL

Öğretmen (1/4) – 8,668 – 12,276 – 14,117 TL

Profesör (1/4) – 18,369 – 25,984 – 29,881 TL

Başkomiser (3/1) – 11,162 – 15,810 – 18,181 TL

Polis Memuru (8/1) – 9,706 – 13,747 – 15,809 TL

Hemşire (Lisans 5/1) – 8,351 – 11,828 – 13,602 TL

Vaiz (1/4) – 9,003 – 12,752 – 14,664 TL

Kaymakam (1. Sınıf 1/4) – 19,510 – 27,574 – 31,710 TL

ŞİMDİDEN ZAM GÖRÜNDÜ

Öte yandan TÜİK'in açıkladığı enflasyon raporuna göre ağustos ayı enflasyonu yüzde 1,46 oldu. Böylece 2 aylık enflasyon toplamı yüzde 3,86 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde ocak ayı için yüzde 11,86 oranında zam oluştu.

