Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Bakan Bilgin ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı. Yalçın, "Memura ek zam talebini dile getirdik. Asgari ücretteki iyileştirme memura da yapılmalı" dedi.

EKONOMİ 28.12.2022, 10:05
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması

Yeni asgari ücret açıklandı...

Sırada milyonlarca memur ve emeklisinin yeni yılda alacağı zam oranı var. Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından bu oran netleşecek.

Memur ve memur emeklilerine ocak ayında yapılacak zam oranı merak ediliyor.

Milyonlarca çalışan ve emekliyi yakından ilgilendiren konuyla ilgili önemli bir görüşme gerçekleşti.

Memur-Sen Başkanı, Bakan Bilgin ile görüştü
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya geldi.

Yalçın, Bakan Bilgin ile görüşmesi sonrası açıklama yaptı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın'dan zam açıklaması

"Ek zam talebimizi ilettik"
Memurlara yönelik ek zam talebini ileten Ali Yalçın, "İstiyoruz ki, kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün. Ocakta enflasyon farkı ile beraber ek bir zammın yapılması artık zaruret olmuştur. Bunu ifade ettik. Taban aylığa yaparsınız, seyyanen yaparsınız, bir kısmını oran bir kısmını seyyanen yaparsınız. Çeşitli yolları var. Aralık ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor, ondan sonra hükümetin cümle kullanacağı konusu ifade edildi. Aynı piyasa bizim için de geçerli. Asgari ücrete yapılan iyileştirmeden sonra etiketler bir anda değişti. Bunu bir kez daha ifade ediyoruz ve memur olarak ek zam bekliyoruz. Oran konusunda tartışmalara henüz girilmedi." ifadelerini kullandı.

"Asgari ücretteki düzenlemenin çıtası ortada"
Asgari ücret artışını çıta olarak belirlediklerini söyleyen Yalçın, "Ekonomik durumu, zorluğu ifade ettik. Büyükşehirlerde kiraların artık memurlar için kabusa döndüğünü biliyoruz. Memur artık büyükşehirlerden kaçmaya başladı. Bizim memur maaşlarının yükseltilmesine olan ihtiyacımızı ifade ettik. Asgari ücretteki düzenlemenin çıtası ortada. Bu düzenleme sahanın okunduğunu gösteriyor. Bunun memurlar tarafından da aynı şekilde görülmesi gerekiyor. En düşük maaşı önemli aşamaya taşımıştık ama alım gücü kaybı, enflasyon boyutuyla bu geride kaldı. 8 bin 39 TL en düşük maaş şu an. Bunun bir an önce toparlanması, burada da aynı iyileştirme yapılmalı. Toplu sözleşmeye giderken biz beklenti anketini baz alırdık. Anketin bile üzerinde sonuçlarla karşılaşıldı." dedi.

"Vergi yüzde 15'e sabitlenmeli"
Ali Yalçın, "550 bin sözleşmeli için kadroya ilişkin kamuoyuna yansıyanlarla ilgili memnuniyetimizi dile getirdik. Yerel yönetimlerde işlerinden atılan CHP'li, HDP'li belediyelerdeki, bu arkadaşlarımızın işlerine kavuşmalarındaki hassasiyeti dile getirdi. 4C'den 4B'ye geçen, şimdi 4A'ya alınacak arkadaşlarımızla ilgili beklentiyi aktardık. Vergi matrahları konusunda huzursuzluğumuz var. Aldığımız ücret bir taraftan geri düşüyor. Kaşıkla aldığımız kepçeyle gidiyor. Birkaç ay kamu görevlileri aldıkları ücreti kaybediyorlar. Bu açıdan verginin yüzde 15'e sabitlenmesi, matrahların yükseltilmesi konusunu aktardık." diye konuştu.

Ensonhaber

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